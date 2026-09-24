¿Van a meter comerciales a tus videojuegos de Xbox? Microsoft ya tiene una patente que podría incluir anuncios tras momentos claves

Xbox La consola de videojuegos podría llegar a implementar anuncios durante el gameplay. (Pexels)

Xbox consiguió una patente que permite insertar anuncios en medio de los videojuegos. Aunque la compañía no ha anunciado su implementación, muchos consumidores ya se encuentran preocupados por lo que podría significar la adquisición.

¿Xbox colocará anuncios en pleno gameplay?: Esto se sabe sobre nueva patente

En días recientes, Microsoft solicitó una patente denominada Contextually Aware Management of Interactive Software Application Access (con folio US 2026/0260258 A1) para una tecnología que permitiría insertar anuncios en los videojuegos.

Esta funcionaría a través de un sistema de “créditos”, en el que a los jugadores se les concedería un tiempo limitado de juego sin anuncios. La publicidad se insertaría en momentos clave que buscarían interrumpir lo menos posible la jugabilidad, ya sea por tiempo jugado (es decir, cada hora por ejemplo) o al llegar a determinados puntos establecidos (por ejemplo, tras derrotar a un jefe o completar una misión).

Insertar anuncio en medios de entretenimiento, por supuesto, no es algo nuevo. El modelo de negocios de la televisión se sostenía a base de los comerciales. La revolución de la era de streaming trajo consigo lo que parecía ser una alternativa: paga una mensualidad y eliminar las interrupciones de tus programas. Sin embargo, con el tiempo casi todos las plataformas han incluido anuncios en sus paquetes más básicos. Lo mismo sucede en YouTube y redes sociales.

La publicidad ha llegado incluso a otros dispositivos inteligentes como lentes de realidad virtual e incluso refrigeradores. Sin embargo, más allá de posicionamiento de productos en algunos juegos, la publicidad que interrumpe la jugabilidad es algo inusitado en la industria de los videojuegos. A pesar de que Xbox no ha anunciado el uso de la patente, muchos usuarios se encuentran preocupados por lo que esto pueda significar para el futuro de la industria.

Xbox actualmente se encuentra en un procesos de reestructuración que ha llevado a la compañía a recortar empleados y fusionar estudios. La nueva directora ejecutiva, Asha Sharma, explicó que estos son necesarios para salvaguardar el futuro de la compañía. Queda por ver si la implementación de anuncios a los videojuegos es una de las estrategias que la compañía utilizará para mejorar sus ingresos.