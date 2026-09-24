¿Quiénes están nominados en La Casa de Los Famosos? Ya tenemos a los tres primeros finalistas del reality

Nominados Casa de los Famosos Seis participantes se encuentran en riesgo de eliminación de cara a la última semana del reality.

Estamos ya en la recta final de esta temporada de La Casa de los Famosos y en la Gala de Nominación de este miércoles 23 de septiembre, se dieron a conocer a los tres primeros finalistas que estarán en la última semana. Mientras tanto, seis concursantes más se encuentran nominados, por lo que tendrán que recibir el apoyo del público para poder salvarse este próximo domingo en la Gala de Eliminación.

Así fue la Gala de Nominación de La Casa de los Famosos este 23 de septiembre

Como cada miércoles, las y los participantes del reality se enfrentaron a la cabina para dar sus puntos de nominación, sólo que en esta ocasión, hicieron una nominación “en positivo” por lo que tenían que dar sus puntos a quienes querían que llegaran a la semana final y no a quienes querían que fueran nominados, como comúnmente ocurre y desajustando ligeramente la estrategia que la mayoría ya tenía contemplada.

El día anterior a la nominación, cada participante tuvo la oportunidad de hablar con una persona cercana de afuera de la casa durante unos minutos a través de “El Portal” y varios de ellos recibieron algunas sugerencias para llevar a cabo este proceso por parte de agentes externos y con otra visión de lo que ocurre en el reality.

Finalmente, así dieron sus puntos los participantes:

Mariana Ochoa:

Yahir 3 pts

Karina Torres 2 pts

Brianda 1 pts

Ese Pérez:

Gema 3 pts

Karina Torres 2 pts

Ernesto Laguardia 1 pts

Ernesto Laguardia

Brianda 3 pts

Karina Torres 2 pts

Yahir 1 pts

Brianda

Memo Shultz 3 pts

Yahir 2 pts

Karina Torres 1 pts

Gema

Ese Pérez 3 pts

Karina Torres 2 pts

Yahir 1 pts

Yahir

Ernesto Laguardia 3 pts

Karina Torres 2 pts

Memo Shultz 1 pts

Memo Schultz

Yahir 3 pts

Karina Torres 2 pts

Brianda 1 pts

Karina Torres

Ese Pérez 3 pts

Gema 2 pts

Memo Schultz 1 pts

¿Quiénes son los finalistas y quiénes los nominados de La Casa de los Famosos?

Los finalistas confirmados son Mariana Ochoa (quien ya había asegurado su lugar previamente al ganar la chamarra dorada), Karina Torres y Yahir, quienes recibieron suficientes votos positivos de sus compañeros para avanzar directamente a la recta final sin riesgo de eliminación.

Por su parte, los nominados que quedaron en la placa y deberán enfrentar el voto del público son Ese Pérez, Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Brianda Deyanara y Memo Schutz. Esta fue la última nominación de la temporada, por lo que de estos cinco saldrán quienes completen el grupo de finalistas.