Uber habilita transmisión en vivo para ver el vehículo por dentro: ¿En qué tipo de viajes y cómo se puede utilizar?

Uber La aplicación tendrá una opción para grabar en su cuentas familiares. (Uber)

Uber ha introducido una nueva función para su modalidad Teens que proporciona más seguridad para adolescentes durante sus viajes. El nuevo sistema de video permite a los padres acceder a una grabación en vivo que se hace del viaje.

¿Cómo funciona Uber Teens?

Uber te permite crear un Perfil Familiar para monitorear viajes de adolescentes. La modalidad Uber Teens funciona en México desde 2024 y no tiene costo adicional.

Lo que te permite esta función es que los adolescentes de entre 13 y 17 años soliciten viajes por su cuenta bajo la supervisión de sus padres. El objetivo es que estos últimos puedan asegurarse de que sus hijos completen sus viajes de manera segura.

Para este efecto, la aplicación proporciona a los familiares vinculados la información en tiempo real del viaje, junto con el nombre del conductor, placas del vehículo y modelo del mismo. Los adolescentes no pueden desactivar las funciones sin autorización de los padres. También es importante señalar que con Uber Teens la aplicación selecciona automáticamente a los conductores mejores calificados y con más experiencia para estos viajes.

Además, se puede activar la opción de hacer una grabación de audio del viaje, a la cual se puede acceder en caso de que se presenten anomalías.

Para acceder a Uber Teens debes seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación de Uber y selecciona la opción “Cuenta” en la parte inferior.

en la parte inferior. Desplázate hasta encontrar “Familia” y accede a la pestaña. Te pedirá confirmar que eres un mayor de edad y buscas crear una cuenta para un adolescente.

y accede a la pestaña. Te pedirá confirmar que eres un mayor de edad y buscas crear una cuenta para un adolescente. En la siguiente pantalla, da clic en “Invita a la familia” . Luego, en la ventana que aparece, selecciona “Adolescente” .

. Luego, en la ventana que aparece, selecciona . Toca la opción “Elige un contacto” . Te pedirá que selecciones el número de la persona que quieres agregar de tu lista de contactos.

. Te pedirá que selecciones el número de la persona que quieres agregar de tu lista de contactos. Selecciona el método de pago al que se harán los cargos de la persona que agregaste.

al que se harán los cargos de la persona que agregaste. Puedes añadir hasta 10 personas siguiendo el mismo procedimiento.

Ahora, la aplicación de viajes ofrecerá otra herramienta para proporcionar más seguridad a los miembros de tu familia durante sus viajes.

¿Cuál es la nueva función de video de Uber Teens?

A partir de hoy en México, los usuarios con la última versión de la aplicación podrán acceder a una nueva función de video para Uber Teens. El teléfono del conductor, que por reglamento vial en muchos lados debe estar colocado en el tablero del vehículo, funcionará como una cámara que permitirá a los padres acceder a una transmisión en vivo del viaje.

La disponibilidad dependerá de las condiciones técnicas del dispositivo del conductor. En caso de que esté habilitada, se le notificará al tutor del pasajero que puede acceder a la grabación dentro del vehículo.

Además de esta nueva función el servicio cuenta con RideCheck, que a través de geolocalización puede detectar desviaciones inusuales, detenciones largas y el término anticipado del viaje. En caso de que alguna de estas situaciones se presente, el responsable recibirá una alerta y tendrá la opción de contactar al 911, junto con otras opciones de seguridad.

En cuanto al video, este será almacenado y protegido por la compañía en caso de que se presente alguna situación cuando termine el viaje que requiera que el video sea consultado. No se detalló cuánto tiempo quedará almacenado.