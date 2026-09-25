5 cócteles con tequila que tienes que probar en 2026: opciones para salir de la clásica margarita

Los cócteles con tequila ya no solo son una margarita. En 2026, la coctelería apuesta por clásicos renovados, ingredientes locales, sabores frutales y preparaciones que buscan convertir cada trago en una experiencia.

La evolución del consumo de alcohol también está modificando la manera en que se bebe. Un reporte reciente sobre el mercado mexicano señala que las nuevas generaciones están reduciendo su ingesta y buscando otras ocasiones para consumir, mientras las marcas exploran propuestas más cuidadas y diferenciadas.

Asimismo, datos oficiales de la industria tequilera muestran que en julio de 2026 el destilado representó una parte importante de la producción y ventas de bebidas en México. En ventas, el volumen creció 2.8% frente al mismo mes de 2025, aunque el valor de las ventas bajó 3.2%, una señal de que el comportamiento del mercado no sigue una sola dirección.

En ese escenario, la coctelería de autor se convierte en una manera de redescubrir el destilado mexicano.

¿Por qué el tequila está ganando espacio en la coctelería?

El tequila dejó hace tiempo de ser únicamente protagonista de un caballito. La tendencia actual apunta hacia bebidas que mezclan diferentes perfiles: cítricos, frutas, especias, ingredientes locales, burbujas y hasta notas herbales.

En México, además, los clásicos siguen muy presentes. Un reporte de tendencias para 2026 coloca a la Margarita entre los cócteles favoritos y señala que los consumidores mexicanos muestran interés por sabores dulces, frutales y experiencias de socialización más tempranas.

Por eso, la apuesta no necesariamente consiste en inventar un trago completamente desconocido, sino en tomar una fórmula conocida y darle una vuelta.

5 cócteles con tequila que vale la pena probar

Margarita, pero diferente

La Margarita sigue siendo una de las grandes favoritas de la coctelería mundial, pero puede reinventarse.

Piña, jamaica, frutos rojos, tamarindo e incluso ingredientes picantes pueden cambiar por completo el resultado. La clave está en mantener el equilibrio entre acidez, dulzor y tequila, sin convertir el vaso en un pastel.

Paloma

Si hablamos de cócteles mexicanos con tequila, la Paloma merece un lugar propio. Su combinación de tequila, toronja, cítricos, hielo y un toque de sal ofrece un perfil refrescante y menos dulce que otras alternativas.

Además, las tendencias de 2026 apuntan hacia versiones más cuidadas de este clásico, con toronja fresca, sales especiales y una mayor atención a la calidad del destilado.

Tequila Spritz

El universo del Spritz también puede encontrarse con el tequila. La idea parte de una estructura ligera, burbujeante y refrescante, pero sustituye los licores tradicionales por el destilado mexicano.

Es una opción particularmente interesante para quienes buscan una bebida menos pesada y para ocasiones que comienzan más temprano. De hecho, las tendencias de coctelería de 2026 señalan un crecimiento de los llamados daycaps, es decir, cócteles disfrutados durante la tarde en lugar de esperar hasta la noche.

Tequila Sour

El Tequila Sour lleva al destilado hacia un terreno más cítrico y equilibrado. La estructura es sencilla: tequila, cítrico y un componente dulce, con una textura que puede enriquecerse dependiendo de la preparación.

Es una buena puerta de entrada para quienes quieren probar algo diferente sin alejarse demasiado de los sabores que hacen reconocible al tequila.

Un cóctel de autor con frutas y especias

Aquí es donde la creatividad realmente entra en escena. Las propuestas contemporáneas están explorando combinaciones de tequila con frutas, jarabes, cítricos y especias, buscando perfiles que pueden ir de lo fresco a lo profundo.

En esa línea se encuentra la nueva propuesta de Tequila Centinela, que reúne ocho preparaciones de autor, entre ellas Eterno Bloom, Arandas Dorado, La Gaviota, Centinela Velvet, Martini 1904, Spicy Eterno, El Perfect Centinela y Centinela Spritz.

La idea detrás de esta clase de propuestas es demostrar que el tequila puede funcionar como base de una carta de coctelería mucho más amplia.