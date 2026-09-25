¿Qué hacer en CDMX el fin de semana? Actividades para divertirte este 26 y 27 de septiembre

Este fin de semana la CDMX será escenario de diversas actividades culturales, deportivas y musicales. El sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, a lo largo y ancho de la ciudad, habrá todo tipo de entretenimientos para disfrutar en familia, pareja o con amigos. Aquí te contamos todo para que te diviertas este fin de semana.

Feria del Maíz en Los Pinos

Como parte de los eventos gastronómicos que tendrá la Ciudad de México, en el marco del Día Nacional del Maíz (29 de septiembre), se llevará a cabo la Feria del Maíz, donde distintos productores transformarán el maíz en distintos antojitos mexicanos.

¿Dónde?: Complejo Cultural de Los Pinos

Complejo Cultural de Los Pinos ¿Cuándo?: Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre ¿A qué hora?: De 10:00 a 17:00 horas

También, como parte de la celebración del Día Nacional del Maíz, el martes 29 de septiembre estará en el Zócalo la Gran Elotiza Nacional.

K-Expo

Para los amantes del K-pop y la cultura surcoreana estará la K-Expo México 2026, donde se estarán presentando distintas marcas coreanas de K-beauty, comida, estilo de vida, así como de entretenimiento con K-pop y K-dramas.

¿Dónde?: World Trade Center CIEC

World Trade Center CIEC ¿Cuándo?: Del 25 al 27 de septiembre

Del 25 al 27 de septiembre ¿A qué hora?: De 11:00 a 19:00 horas

Homenaje a Amy Winehouse

Jeary & The Funk Dealers presentarán un homenaje a Amy Winehouse. Al frente del concierto estará Jeary, cantante y violinista mexicana que ha tenido experiencia en los escenarios nacionales e internacionales.

¿Dónde?: Teatro Sergio Magaña

Teatro Sergio Magaña ¿Cuándo?: Domingo 27 de septiembre

Domingo 27 de septiembre ¿A qué hora?: A las 17:30 horas y a las 19:30 horas

Abierto de Diseño CDMX

Para todos los amantes del diseño estará el Festival Abierto de Diseño, que tendrá como país invitado a Costa Rica. Este festival contará con distintas exposiciones, experiencias y conversatorios sobre el diseño en el futuro.

¿Dónde?: Tiene distintas sedes como el Cenart, MUAC, el Museo Universum y el Museo Casa Estudio Diego Rivera.

Tiene distintas sedes como el Cenart, MUAC, el Museo Universum y el Museo Casa Estudio Diego Rivera. ¿Cuándo?: Del 25 de septiembre al 4 de octubre

Fiesta del Libro en la Biblioteca Vasconcelos

Aquellos que quieran disfrutar de un día dedicado a los libros, la Biblioteca Vasconcelos celebrará la Fiesta del Libro por su 20.º aniversario. Los visitantes encontrarán más de 60 actividades gratuitas, además de que habrá conciertos, talleres y lecturas dramatizadas.