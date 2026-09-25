“Titanic: An Immersive Voyage” llega a CDMX: fecha, precio y todo lo que debes saber para vivir la experiencia

El Titanic llegará a la Ciudad de México. A partir del próximo 21 de octubre, Expo Reforma recibirá Titanic: An Immersive Voyage, una exposición que busca llevar al público al interior del legendario transatlántico mediante tecnología, recreaciones y cientos de piezas relacionadas con su historia.

Luego de haber pasado por distintas ciudades del mundo, ahora tendrá su primera presentación en México. La experiencia está pensada tanto para quienes conocen a detalle la historia del barco como para quienes apenas quieren acercarse a uno de los episodios marítimos más conocidos del siglo XX.

¿Qué habrá en Titanic: An Immersive Voyage en CDMX?

Más que una exposición tradicional, el recorrido apuesta por combinar historia y tecnología. Los asistentes podrán conocer diferentes aspectos de la construcción, el viaje y el naufragio del RMS Titanic mediante imágenes, proyecciones y elementos tridimensionales.

Uno de los principales atractivos será la colección de más de 300 objetos vinculados con el Titanic y sus barcos hermanos, el Olympic y el Britannic.

Entre las piezas se encuentran documentos relacionados con la construcción del transatlántico, boletos de la White Star Line, uniformes utilizados por integrantes de la tripulación y objetos vinculados con los espacios de primera clase.

Del lujo de primera clase al fondo del océano

La exhibición también recreará algunos de los escenarios que ayudaron a convertir al Titanic en un símbolo de lujo y sofisticación. Los visitantes podrán acercarse a representaciones de sus camarotes y de la famosa gran escalera.

Pero el recorrido no se queda en la parte glamorosa de la historia. La experiencia también reconstruye el momento en que el barco se encontró con el iceberg y los acontecimientos posteriores al impacto.

A través de proyecciones multimedia, mensajes e historias personales, la exposición busca mostrar el desastre desde una perspectiva más cercana a las personas que estuvieron a bordo.

Historias reales detrás del Titanic

Una de las particularidades de Titanic: An Immersive Voyage será precisamente alejarse de la imagen del barco como simple protagonista de una película o una leyenda.

El recorrido recupera testimonios y documentos relacionados con algunos de sus pasajeros y miembros de la tripulación. Entre ellos destaca una carta atribuida a Thomas Andrews, diseñador principal del Titanic, dirigida a su familia.

También habrá un recorrido virtual por los restos del barco, que permitirá conocer el lugar donde permanece hundido en las profundidades del Atlántico.

La experiencia incorpora además fragmentos recuperados del naufragio y otros objetos procedentes de los barcos relacionados con la historia del Titanic.

Titanic en CDMX: fecha, precio y ubicación

La exposición abrirá sus puertas el 21 de octubre de 2026 en Expo Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los boletos ya están disponibles mediante Fever y tienen un precio inicial de 200 pesos, aunque el costo puede variar de acuerdo con las opciones disponibles.

Datos de Titanic: An Immersive Voyage en Ciudad de México: