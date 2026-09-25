Festival Café y Chocolate en Coyoacán 2026: fechas, horarios y actividades gratis por Día de Muertos

El Día de Muertos comienza a sentirse desde antes de que lleguen las fechas tradicionales, y Coyoacán tendrá una opción familiar para compartir café, chocolate, pan de muerto y actividades culturales.

El Festival Cultural Café y Chocolate, Edición Día de Muertos, se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la colonia Del Carmen, en Coyoacán.

La entrada será libre y el festival podrá disfrutarse de 11:00 a 19:00 horas durante los tres días.

La propuesta reunirá a más de 60 expositores provenientes de distintas regiones de México, además de participantes de países invitados como Colombia y Turquía. La idea es combinar gastronomía, artesanías y tradiciones mexicanas en un mismo espacio.

Café, chocolate y pan de muerto para comenzar la temporada

Uno de los principales atractivos será la variedad de productos que podrán conocer y adquirir los visitantes. Habrá café de especialidad, café de altura, chocolate con alto porcentaje de cacao, pan de muerto, calaveritas de azúcar y chocolate, postres, galletas, dulces y miel, entre otras opciones.

También habrá artesanías y artículos relacionados con la temporada, desde ornamentos para las ofrendas de Día de Muertos hasta piezas decorativas inspiradas en calaveras, brujas, fantasmas, calabazas y murciélagos.

Los expositores llegarán de estados como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero, por lo que el recorrido también permitirá conocer parte de la diversidad gastronómica y artesanal del país.

La Catrina será una de las protagonistas

El festival tendrá como invitada especial a La Catrina, uno de los personajes más reconocibles de la tradición mexicana.

Durante los tres días estará presente para convivir con el público y tomarse fotografías, mientras el recinto se ambientará con papel picado, catrinas monumentales, alebrijes y otros elementos relacionados con el Día de Muertos.

La caracterización estará a cargo de Sandy Sanz, responsable del vestuario, y Lizbeth Torres, quien realizará el maquillaje.

Actividades gratis: talleres, catas, música y danza

Además de comer y recorrer los puestos, el público podrá participar en un programa de actividades culturales y artísticas gratuitas.

Talleres y experiencias culturales

En el Aula Alto Capilla del Museo Nacional de Culturas Populares habrá actividades los tres días:

12:00 horas: Cafés Filosóficos

Cafés Filosóficos 13:30 horas: Taller para elaborar tu propio chocolate

Taller para elaborar tu propio chocolate 15:00 horas: Taller sensorial “Emociorama”

Taller sensorial “Emociorama” 16:30 horas: Chocolatería Literaria

Chocolatería Literaria 18:00 horas: Cata de café

El registro para participar se realizará directamente al llegar al festival, por lo que conviene revisar los horarios y organizar el recorrido con anticipación.

Música, teatro y danza

El Patio Jacarandas también tendrá una programación artística que incluye teatro en miniatura con Amatl, presentaciones de ballet folklórico, música tradicional de Oaxaca, danza y una master class sobre salud alimenticia, cacao y chocolate.

Entre las actividades programadas destacan la presentación del libro Un tributo al sabor del café, la participación del Ensamble Alma Viajera, el Ballet Folklórico “Herencia Mestiza”, la Compañía de Danza de Naucalpan y el Ballet Folklórico Juvenil Ollin.