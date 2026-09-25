Avengers: Doomsday llega a McDonald’s: ¿real o IA? Esto se sabe de las filtraciones en redes

Avengers: Doomsday en McDonald's Filtraciones en redes revelaron que McDonald’s podría estar preparando una colección de Avengers: Doomsday.

La ansiada espera por la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), Avengers: Doomsday, ha incrementado significativamente tras el estreno de Avengers: Endgame Encore, relanzamiento del último filme de la Saga del Infinito que contiene escenas inéditas clave para transportar la historia al magno crossover que llegará a cines en diciembre de este año.

Uniéndose a este entusiasmo masivo, filtraciones en redes sociales han revelado que McDonald’s podría tener en fila una colaboración con Doomsday, en la cual lanzará figuras coleccionables de los personajes más emblemáticos de la próxima película; no obstante, la promoción también ha generado dudas entre internautas.

¡Te contamos los detalles conocidos hasta ahora!

¿La promoción de Avengers: Doomsday en McDonald’s es real? Esto reveló la prueba de IA

El entusiasmo por una posible colaboración entre Marvel Studios y McDonald’s se extendió rápidamente en redes sociales después de que las imágenes de una Cajita Feliz, junto a cuatro figuras coleccionables, se viralizaran en distintas plataformas.

“Si McDonald’s realmente hizo una colaboración con Avengers: Doomsday, pueden estar seguros de que voy a coleccionar cada juguete”, comentó un internauta que compartió la presunta promoción. Sin embargo, la respuesta de otros usuarios y usuarias del internet se inclinó al escepticismo, ya que ni la cadena de comida rápida ni el estudio anunciaron una colaboración.

Por lo tanto, internautas se dieron a la tarea de investigar el origen de la imagen viralizada, dando con la cuenta delta.cgi en Instagram, y descubriendo que... se trata de una campaña creada con Inteligencia Artificial.

De acuerdo con el análisis, el contenido visual compartido por delga.cgi se trata de un concepto hipotético para la marca de comida rápida, el cual fue creado con herramientas de IA y 3D para simular cajas verdes y figuras coleccionables de personajes como Dr. Doom, Loki, Thor y Charles Xavier.

No obstante, pese a su viralización en redes, no se trata de una colaboración real, sino de la propuesta de una agencia dedicada al diseño digital.

¿Cuándo se estrenará Avengers: Doomsday?

El nuevo y ambicioso proyecto de la franquicia Avengers en el MCU, además de ser una pieza clave para el futuro de dicho universo, también será el primer magno crossover de súperheroes de Marvel en el cine, ya que su expansión ha llegado incluso hasta los 4 Fantásticos y los pioneros X-Men, quienes arrancaron este fenómenos a inicios de los 2000 con FOX.

Debido a ello, la película se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año y llegará a la pantalla grande el 18 de diciembre de 2026, compartiendo el estelar con Dune III, otra gran producción del momento.