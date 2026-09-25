¿Instagram quiere que ocultes a tu pareja? Así es su nueva función que deja pixelear personas para hacer un ‘soft launching’

Soft Launching Instagram agrega la función ‘soft launching’ para una relación que aún no quieres revelar a tus followers.

En la actualidad, revelar una nueva relación en redes sociales parece ser un evento delicado para la gran mayoría de las personas, especialmente en una aplicación tan relevante como Instagram, cuya dinámica de compartir tu vida con personas de todo el mundo tiende a incrementar la cautela entre sus usuarios y usuarias sobre lo que desean mostrar, o a quiénes desean mostrar.

Debido a ello, Instagram habilitó la función ‘soft launching’, una técnica típica de las nuevas relaciones que se caracteriza por insinuar la presencia de tu nueva pareja sin revelar su identidad por completo.

¿Qué es el ‘soft launching’ en las relaciones?

El concepto original de este término proviene del mundo empresarial, específicamente del desarrollo de aplicaciones o restaurantes. En este contexto, se trata de una técnica en la que se lleva a cabo el lanzamiento de un producto para un número reducido de personas antes de la presentación oficial a nivel completo.

De esta forma, el equipo detrás del producto puede analizar la respuesta del público y corregir errores. Sin embargo, el término evolucionó en los últimos años y pasó a ser parte del argot de las relaciones, principalmente en el terreno de las redes sociales.

Ahora, cuando se trata de noviazgos en la era moderna, el ‘soft launching’ se refiere a la práctica de mostrar de forma gradual y sutil que una persona tiene una nueva pareja sin revelarlo por completo, es decir, utilizando pistas indirectas como:

Fotos parciales.

Platillos o bebidas dobles.

Sin etiquetas que revelen la identidad de una persona.

De esta manera, las personas involucradas tienen el espacio de avanzar en su relación de manera privada antes de exponerla al ojo público, generando expectativa entre sus followers.

Instagram habilita la función ‘soft launching’: ¿cómo funciona?

Instagram se ha consolidado como una de las aplicaciones líderes en redes sociales al momento de mostrar tanto tu vida diaria como observar la vida de otras personas cercanas a ti, por lo que incluir una función dedicada a las relaciones románticas era sólo cuestión de tiempo.

“¿‘Soft launching’? Te respaldamos", anunció la plataforma al presentar su nueva herramienta social realizada con Meta IA, facilitando de esta forma la práctica que las nuevas relaciones ha adoptado en la era moderna.

En el anuncio, Instagram también añadió las instrucciones para esta práctica; los pasos son los siguientes:

Usa el efecto Píxel en las historias.

en las historias. Con apoyo de la IA, describe lo que quieres pixelado, como: “la persona de la derecha”.

¡Publica!

No obstante, en caso de que desees que la nueva persona en tu vida no luzca “tan pixeleada”, sólo deberás ajustar la configuración para que la IA no le difumine tanto; en palabras simples, será un poco de trabajo “ensayo y error” hasta lograr el punto que deseas.