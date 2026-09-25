Pelón Pelo Rico...¿De Oro?: ¿Dónde se podrá comprar la edición especial y cuál será su precio?

Pelón N°1 La edición "de lujo" del dulce estará disponible a partir de este viernes 25 de septiembre de forma exclusiva y contará con sólo 600 piezas numeradas.

Uno de los dulces populares más conocidos de México lanzó recientemente una edición especial “de lujo” que incorpora hojuelas de oro comestible y que además cuenta con un diseño totalmente diferente al tradicional que busca convertirse también en artículo de colección. Se trata de Pelón N°1, la presentación inédita del Pelón Pelo Rico que estará disponible por sólo unos días. Te decimos lo que tienes que saber.

¿Cómo es el Pelón N° 1? La versión “De oro” del dulce

Pelón N°1 conserva la receta tradicional de tamarindo picosito de Pelón Pelo Rico, pero añade hojuelas de auténtico oro comestible de 24 quilates que se aprecian a través del cristal transparente. El envase es un frasco de cristal ‘faceteado’ de alta pureza, fabricado con precisión de joyería. Incluye además un tapón de madera grabado con el número único de cada pieza y se entrega en un estuche rígido conmemorativo en color verde con detalles dorados.

A diferencia del mecanismo de empuje tradicional, esta edición cuenta con un sistema de botón y rosca en la parte inferior para dosificar la pulpa. Cada una de las 600 unidades numeradas fabricadas para todo el mundo es certificada e irrepetible, lo que la convierte en un artículo de colección más que en un dulce de consumo masivo. La marca describe la campaña con la frase “Un lujo al alcance de todos”, enfatizando que su valor radica en la exclusividad y no en un precio elevado.

¿Dónde se podrá comprar Pelón N° 1 y cuál será su precio?

La edición no está disponible en anaqueles regulares ni para compra en línea. Únicamente se ofrece en el módulo especial de Pelón Pelo Rico dentro de El Palacio de Hierro Polanco, en la Ciudad de México.

Para participar es obligatorio ser titular de la Tarjeta de Crédito Departamental de El Palacio de Hierro y presentar una identificación oficial vigente. Los interesados deben superar una dinámica digital: trazar con precisión el contorno del empaque del Pelón en una pantalla o tableta.

Quienes logren un puntaje superior al 90 por ciento de precisión obtienen el derecho a adquirir la pieza. Quienes no alcancen ese resultado pueden recibir otros premios, como un Pelón tradicional, una etiqueta especial, un llavero metálico coleccionable o un Pelón personalizado.

El precio de Pelón N°1 es de 20 pesos. La marca destaca que se trata de un lujo accesible, cuya exclusividad proviene de la producción limitada (solo 600 piezas numeradas en total) y del proceso de obtención, más que del costo monetario.