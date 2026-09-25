Exatlón México, La Supervivencia ¿Quién gana hoy, 25 de septiembre? (Exatlón México)

Exatlón México 2026 disputará La Supervivencia de algún integrante de los equipos, hoy 25 de septiembre. Ante los intensos enfrentamientos de los Azules contra los Rojos, los ánimos dentro de la competencia están a flor de piel. Conoce qué equipo se llevará la victoria de esta noche.

¿Quién gana La Supervivencia hoy viernes 25 de septiembre en Exatlón México?

Después de que los Rojos se llevaran La Villa 360 en la entrega del día de ayer, los Azules van con todo para salvar a las mujeres de su equipo. Durante la transmisión de hoy viernes 25 de septiembre, los Rojos y los Azules demostrarán sus habilidades en los circuitos de las dos Batallas por la Supervivencia.

De acuerdo a distintos rumores compartidos a través de redes sociales, aquellos que apoyan a los Rojos han comentado que podrían ganar debido a que tienen el reciente sabor de la victoria al llevarse La Villa 360.

Mientras que otros internautas aseguran que esta noche los Azules se volverán a alzar vencedores, ya que han estado jugando muy bien; sin embargo, temen por la posible eliminación de alguna de sus integrantes mujeres.

Todas estas teorías podrían confirmarse durante la transmisión esta noche.

¿Qué atletas están en riesgo en la eliminación del fin de semana?

Esta semana en Exatlón México, las mujeres se encuentran en peligro de eliminación, por lo que los equipos se enfrentarán en dos Batallas por La Supervivencia.

Además, la primera confirmada para la eliminación del domingo es Gina, a lo que la atleta ha expresado su temor y vulnerabilidad al sentir que no tiene margen de error dentro de la competencia; además, dijo que siente que sus compañeras no le tienen confianza por ser “la nueva”.

Por otro lado, usuarios en redes han expresado su deseo de que Gina se vaya de Exatlón México.

Horario y dónde ver Exatlón México en vivo hoy 24 de septiembre

El capítulo de Exatlón México 2026 de esta noche, viernes 25 de septiembre, donde se disputará La Supervivencia, será transmitido en horario habitual a partir de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

Los seguidores del reality pueden ver la transmisión de Exatlón México en vivo a través de la señal de Azteca UNO, así como en la plataforma de streaming Disney+.