Gran Elotiza Nacional ¿Cuándo y dónde será el evento? Fecha, horario y todas las actividades (Pexels)

El maíz es una de las bases de la gastronomía de México y, como celebración por el Día Nacional de Maíz, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad ha anunciado a través de redes sociales que se podrá disfrutar de distintas actividades gastronómicas y culturales en la Gran Elotiza Nacional. Aquí te contamos todo lo que debes saber para asistir a esta magna celebración.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Gran Elotiza Nacional 2026?

La Gran Elotiza Nacional se llevará a cabo en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México el martes 19 de septiembre. Ahí se tienen programadas distintas actividades donde el protagonista será el maíz.

Esta celebración tiene como objetivo que durante la jornada las personas se acerquen a todo lo relacionado con el maíz, así como su importancia no solo en la gastronomía, sino que también forma parte muy importante en la cultura mexicana.

Cabe recordar que la entrega anterior de esta celebración tuvo lugar en el Monumento a la Revolución y contó con la asistencia de 250 productores.

Oferta gastronómica: Esquites, elotes preparados, postres y variedades de maíz

Se espera que durante la Gran Elotiza Nacional se pueda disfrutar de distintos platillos protagonizados por el maíz; entre los platillos que se esperan están: tlacoyos, sopes, gorditas, quesadillas, tamales, pozole y los tan deliciosos esquites y elotes preparados.

A su vez, también habrá distintas actividades y conferencias para dar a conocer la importancia del maíz en México. El programa propuesto por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural contempla diversas propuestas para acercar a los asistentes a la historia y presencia del maíz dentro del país.

¿Cuál será el horario y cómo llegar a la Gran Elotiza Nacional?

La Gran Elotiza Nacional se llevará a cabo a partir de las 11:00 hasta las 19:00 horas en el Zócalo capitalino y su acceso será completamente gratuito.

Para llegar hay distintas opciones; la más conveniente es el Metro de la CDMX. Estas son las estaciones más cercanas:

Estación Zócalo/Tenochtitlán L2

Estación Allende L2

Estación Bellas Artes L2/L8