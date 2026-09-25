Resultados Lotería Nacional 25 de septiembre 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2898

Sorteo Superior 2898 de la Lotería Nacional Este 25 de septiembre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

Los resultados del Sorteo Superior 2898 de la Lotería Nacional se dan a conocer este viernes 25 de septiembre de 2026, fecha en la que limes de participantes están atentos a la difusión de los números ganadores y resultados completos dude esta edición, en la que los niños gritones serán los encargados de anunciar el esperado premio mayor.

En esta ocasión el cachito está dedicado al bicentenario de Matamoros, Tamaulipas, celebrando dos siglos de ser una frontera de resiliencia, valentía y progreso.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La transmisión del sorteo se realizó en tiempo real a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, permitiendo a los jugadores seguir el evento desde cualquier punto del país.

La grabación completa permanece disponible en las plataformas oficiales, lo que facilita la revisión posterior de los resultados mediante acceso libre para los participantes.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2898 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2898 inicia a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial de la Lotería Nacional.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2898?

El Sorteo Superior 2898 ofrece un premio principal de 17 millones de pesos distribuido en dos series.

El costo del cachito se fijó en 40 pesos, una cantidad que facilita la participación de diversos sectores del público. La estructura del sorteo también incluyó premios secundarios que alcanzaron hasta 425 mil pesos.

Para quienes optaron por una inversión mayor, la serie completa tuvo un valor de 800 pesos, mientras que el paquete de dos series se comercializó en 1,600 pesos.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2898 de la Lotería Nacional?

Los resultados del Sorteo Superior 2898 pueden verificarse mediante los canales oficiales habilitados por la Lotería Nacional.

La primera opción es el portal digital del organismo, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito para comprobar si resultaron ganadores.

Otra alternativa consiste en acudir a los puntos de venta autorizados en todo el país. En estos espacios, los agentes expendedores revisan los boletos y orientan a los ganadores sobre el procedimiento correspondiente para el cobro de premios.