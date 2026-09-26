Chivas vs Querétaro: el Rebaño va por el liderato y aquí te decimos a qué hora y dónde ver el partido

La Liga MX no se detiene y este sábado 26 de septiembre toca uno de esos partidos que pueden mover varias piezas en la parte alta de la clasificación. Chivas vs Querétaro se enfrentan en el Estadio Akron, con el Rebaño buscando aprovechar su condición de local para seguir metido en la pelea por el liderato.

El Guadalajara llega en un momento bastante interesante del Apertura 2026. Después de nueve partidos disputados, suma 18 puntos y ocupa uno de los primeros lugares de la tabla. Del otro lado, los Gallos Blancos tampoco llegan de paseo: Querétaro marcha en la zona alta y quiere sacar puntos de Guadalajara para continuar acercándose a los puestos de privilegio.

Y sí, el partido tiene otro ingrediente: se juega prácticamente al mismo tiempo que el resto de la actividad deportiva del sábado, así que habrá que organizar bien la agenda futbolera.

¿A qué hora juega Chivas vs Querétaro hoy?

El encuentro correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 comenzará este sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

La cita será en el Estadio Akron, casa del Guadalajara, donde el conjunto rojiblanco intentará prolongar su buen momento en el torneo.

La hora está prácticamente a la vuelta de la esquina para quienes quieran ver el partido, así que vale la pena tener lista la transmisión antes de que llegue el silbatazo inicial.

¿Dónde ver Chivas vs Querétaro EN VIVO?

Aquí viene un detalle importante para quienes buscan el canal de televisión: Chivas vs Querétaro no tendrá transmisión por televisión abierta.

En México, el partido podrá seguirse EN VIVO a través de Amazon Prime Video, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir los encuentros como local del Guadalajara.

Chivas quiere mantener el paso en el Apertura 2026

El Guadalajara llega a esta jornada con una racha de ocho partidos consecutivos sin perder. Su único tropiezo en el torneo ocurrió en la Jornada 1, cuando cayó ante Toluca.

Desde entonces, el equipo dirigido por Gabriel Milito ha construido una campaña que lo mantiene en la parte superior de la clasificación. Chivas suma cinco victorias, tres empates y una derrota después de nueve encuentros.

Además, el Rebaño viene de un partido que dejó bastante tema para la conversación: empató 2-2 ante América en el Clásico Nacional. Ahora tendrá que pasar página rápidamente y concentrarse en un Querétaro que también quiere aprovechar cualquier descuido.

Con 18 puntos, Guadalajara llega a la Jornada 10 muy cerca de la cima. Toluca arrancó esta fecha como líder con 19 unidades, por lo que una victoria rojiblanca podría poner todavía más interesante la pelea por el primer lugar.

Querétaro quiere dar la sorpresa en Guadalajara

Los Gallos Blancos tampoco atraviesan un mal momento. El conjunto queretano suma 14 puntos y se encuentra dentro de la pelea por los primeros puestos.

Además, acumula tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Su encuentro más reciente terminó con empate 1-1 frente a León, resultado que le permitió mantenerse en la zona alta.

El equipo dirigido por Esteban González sabe que sacar puntos del Akron no será sencillo, pero una victoria podría cambiar considerablemente su posición en la tabla y meterlo todavía más de lleno en la pelea por los primeros lugares.