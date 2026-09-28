¿Cuándo es la próxima Venta Nocturna de Liverpool 2026? Estas son las fechas y horarios confirmadas para el mes de octubre

Venta Nocturna Liverpool 2026 La Nocturna de Liverpool por aniversario este octubre 2026 ofrecerá múltiples descuentos en distintos departamentos.

Se acerca la recta final del 2026 y, con ella, Liverpool dará por terminada su racha de Ventas Nocturnas, el clásico evento de promociones especiales que prepara cuatro veces al año para sus clientes en todo el territorio nacional.

Com octubre a la vuelta de la esquina, la cadena de almacenes más grande de México anunció su tercer ronda de descuentos anuales por su aniversario, ¡así que toma nota de todos los detalles que debes saber para disfrutar al máximo de La Nocturna Liverpool 2026!

Venta Nocturna de Liverpool octubre 2026: ¿cuándo y en qué horario se llevará a cabo?

Fiel a su calendario de Ventas Nocturnas, la tercera ronda por aniversario llegará a inicios de este octubre 2026, empezando a partir del viernes 2 hasta el domingo 4 de octubre, ¡así es, este fin de semana!

De acuerdo con el sitio oficial de Liverpool, el horario programado para esta racha de promociones exclusivas es el siguiente:

Sucursales físicas: 11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (2-4 de octubre de 2026).

11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (2-4 de octubre de 2026). App Liverpool Pocket y sitio web oficial: La venta en línea y aplicación móvil estará disponible durante todo el día y noche, es decir, a partir de la primera hora de este viernes hasta la última hora del domingo.

Tal como sucede en otras temporadas de promociones en Liverpool, los descuentos sólo estarán vigentes durante los días mencionados, por lo que tienes poco tiempo para disfrutar de precios más bajos.

Sin embargo, la cadena de almacenes destaca que sus clientes aún podrán disfrutar de otras promociones a lo largo del año, dependiendo el departamento, producto o marca.

¿Dónde será la Venta Nocturna de Liverpool octubre 2026?

En caso de que la preocupación haya subido a tu mente para atormentarte con pensamientos sobre no llegar a tiempo a tu sucursal Liverpool de confianza, te tenemos una estupenda noticia: La Nocturna de Liverpool 2026 estará disponible tanto en tiendas físicas como en su aplicación móvil y sitio web: Liverpool Pocket y opciones de envío a domicilio o Click & Collect.

De esta manera, no tendrás que preocuparte en salir de casa o cancelar tus planes de fin de semana, pues las opciones en línea te permitirán aprovechar las ofertas tanto como si fueras a una sucursal.

Principales ofertas en La Nocturna de Liverpool este octubre 2026: ¿de cuánto son los descuentos?

“Empezamos los festejos por nuestro cumpleaños con promociones en casi todas las secciones, para que elijas lo que más quieras y celebres con nosotros”, anunció la popular tienda departamental en México.

Uno de los departamentos con mayor demanda en esta temporada de promociones, es el de electrónicos, cuyos descuentos en tablets y laptops tienen rebajas del 20% y 30%, mientras que las televisiones plasma alcanzan porcentajes de hasta el 50% o el 55% de descuento.

Por otra parte, al tratarse de una Venta Nocturna que empata con el cambio de estación, Liverpool anunció diversas colecciones otoñales en vajilla, moda y artículos para el hogar, por lo que te sugerimos dar una ojeada al catálogo para que vivas la temporada con el mejor estilo posible.

¿Qué métodos de pago se aceptan en la Venta Nocturna de Liverpool?

En caso de que seas cliente frecuente, Liverpool sugiere utilizar la tarjeta Liverpool o Liverpool VISA, las cuales brindan beneficios extras durante la Venta Nocturna a quienes la poseen.

Sin embargo, no es el único tipo de pago aceptado durante el evento y, para que todos y todas sus clientes puedan aprovechar de las ofertas en la tienda, los métodos de pago también aceptados son:

Pago en efectivo.

Tarjetas de crédito (cualquier banco).

Tarjetas de débito (cualquier banco).

La tienda departamental detalló que los pagos por PayPal, Waldo’s, Farmacias del Ahorro, 7-Eleven y Farmacias Benavides a través del método SPEI.