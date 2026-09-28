¿Habrá demanda colectiva contra Carin León? Así preparan sus fans un proceso legal contra el cantante por concierto cancelado en Las Vegas

Carin León Preparan sus fans un proceso legal contra el cantante por concierto cancelado en Las Vegas (Cuartoscuro)

La cancelación del concierto de Carín León el pasado 10 de septiembre en The Sphere de Las Vegas desató una fuerte polémica entre sus seguidores. Aunque el equipo del cantante atribuyó la suspensión a contratiempos con los vuelos desde México a estados Unidos, el artista ofreció disculpas y reprogramó la fecha para el 15 de septiembre de 2027, ofreciendo además el reembolso de los boletos. Sin embargo, para un sector del público esto no fue suficiente y el conflicto ya escaló entorno a una demanda colectiva.

¿Cómo va el proceso de la demanda colectiva?

Mariela Ruye, vocera del grupo de afectados, dio a conocer los detalles de esta iniciativa legal que busca reunir a un registro de al menos 700 fanáticos para actuar contra el cantante. Hasta el momento, el equipo legal continúa en la fase de recolección de pruebas e información, integrando el formulario 933 para definir el paso a seguir.

A pesar de la organización de los fans, aún no se ha presentado una demanda formal ante las autoridades. Los abogados argumentan que requieren juntar suficiente evidencia y analizar cada expediente por separado, ya que los casos son particulares: los asistentes se alojaron en distintos hoteles y contrataron diferentes líneas aéreas.

¿A cuánto asciende el gasto realizado por los fanáticos?

La principal molestia de los seguidores radica en la fuerte inversión económica que realizaron alrededor de la presentación. Además del precio de las entradas, los fanáticos desembolsaron sumas considerables en boletos de avión, hospedaje, transporte, alimentos y mercancía oficial del artista.

Muchos planearon todo su viaje exclusivamente para ver el espectáculo de Carín León en Las Vegas, por lo que terminaron absorbiendo pérdidas directas. De acuerdo con los afectados, el impacto económico por persona oscila entre los 50 y 60 mil pesos.

Por ahora, el grupo se mantendrá a la espera de completar los formularios y recibir la indicación final de la defensa legal para proceder con la demanda.