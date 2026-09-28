TikTok podrá ayudarte si te encuentras en peligro en México: Así funcionará su alianza con la Secretaría de las Mujeres

TikTok podrá ayudarte si te encuentras en peligro en México

TikTok amplía sus medidas de protección para su comunidad en México con una nueva función que busca acercar información y atención especializada para mujeres que puedan estar atravesando alguna situación de violencia.

La plataforma anunció que incorporará la Línea de las Mujeres 079, opción 1, como un recurso disponible dentro de la aplicación. La herramienta forma parte de la colaboración que mantiene con la Secretaría de las Mujeres y pretende hacer más sencillo el acceso a orientación cuando una persona busca información relacionada con situaciones de violencia.

La idea es que, si una usuaria llega a TikTok buscando respuestas sobre un tema delicado, la plataforma podrá mostrarle también una vía para recibir apoyo.

¿Cómo funcionará la Línea de las Mujeres 079 en TikTok?

El recurso aparecerá cuando las personas realicen búsquedas dentro de TikTok relacionadas con términos considerados “sensibles”.

Entre ellos se encuentran:

Feminicidio

Violencia de género

Violencia contra las mujeres

Acoso sexual

Al identificar este tipo de búsquedas, TikTok mostrará información sobre la Línea de Bienestar para las Mujeres, desde donde será posible acceder a un primer acompañamiento y, cuando corresponda, ser canalizada hacia las instancias especializadas.

La medida busca que la información de ayuda no quede perdida entre videos y resultados de búsqueda, sino que aparezca como una alternativa visible para quienes puedan necesitar orientación.

La herramienta forma parte de un acuerdo contra la violencia digital

La incorporación de la Línea de las Mujeres 079 está relacionada con el Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital, impulsado por la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

TikTok se sumó durante este año a este esfuerzo, cuyo objetivo es promover acciones para prevenir y atender las violencias que afectan a mujeres, adolescentes y niñas en espacios digitales.

Con esta nueva función, la plataforma busca llevar esa colaboración un paso más allá y colocar recursos de apoyo directamente en uno de los puntos donde las personas buscan información.