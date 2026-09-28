Hamburguesas Carl’s Jr. a $35 por aniversario: cuándo aplica la promoción y cómo pedirla

Una de las franquicias más famosas a nivel global de comida rápida en México estará de fiesta el próximo 30 de septiembre en nuestro país y con ello llegará una promoción que no te puedes perder.

Si cuentas con $35 pesos en el bolsillo podrás disfrutar de la hamburguesa Famous Star con queso individual en alguna de sus sucursales participantes. Aquí te decimos cuándo y cómo pedirla en sucursales.

¿Qué hamburguesa estará disponible?

La hamburguesa que estará disponible por el 35 aniversario de Carl’s Jr. será la Famous Star con queso individual por $35 pesos y no aplicará en combo.

Asimismo, no estará disponible con otras promociones u ofertas y solo estará disponible durante el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Está preparada con 100% de carne de res asada a la parilla con queso amarillo, además de lechuga, cebolla, jitomate, pepinillos, mayonesa y su salsa especial.

Su precio regular de la Famous Star ronda entre los $146 y 149 pesos de manera individual y $199 pesos en combo.

¿Cómo puedo pedir la promoción?

Tienes que ir a tu sucursal de Carl’s Jr. más cercana o de tu confianza, acércarte al mostrador y pide la Famous Star. Posteriormente solo debes pagar ya sea en efectivo o con tarjeta y en un par de minutos ellos te entregarán tu hamburguesa, así de rápido y sencillo. Te recomendamos asistir con tiempo para evitar imprevistos.

¿Dónde no estará disponible la promoción?

De acuerdo con el sitio oficial de Carl’s Jr., solo será valido en los restaurantes participantes a excepción de aeropuertos, Mérida y Galerías Campeche. Además de que la promoción es exclusiva de México.

¿Cuándo llegó Carl’s Jr. a México?

La compañía fundada por Carl Karcher, llegó a México en año de 1991. El primera local abrió en Monterrey, Nuevo León en el municipio de San Pedro Garza García.

Actualmente cuenta con 299 restaurantes funcionando en México todos los días, además de ser uno de los mercados internacionales más importantes de la compañía fuera de Estados Unidos.