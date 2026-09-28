¿Tienes estas plantas en casa? ¡Cuidado! Son altamente tóxicas para tu perro

Tener plantas dentro de casa puede darle otra imagen a cualquier espacio, pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido o que simplemente no consideramos por dejarnos llevar por la estética de nuestros espacios: no todas las especies son seguras para las mascotas.

Los perros, especialmente cuando son cachorros, suelen explorar prácticamente todo con el hocico. Por eso, una planta que esté a su alcance puede convertirse en un riesgo si el animal decide morder sus hojas, tallos, flores o frutos.

¿Cuáles son las plantas tóxicas para perros?

Entre las especies ornamentales que pueden representar un riesgo para los perros se encuentran algunas bastante conocidas y que incluso se recomiendan para formar parte de la decoración habitual de los hogares.

Aloe vera

Lengua de suegra

Filodendro

Nochebuena

Schefflera

Kalanchoe

Laurel de flor

Francesino

Cinamomo

Esto no significa que todas tengan exactamente el mismo nivel de toxicidad. El efecto puede variar dependiendo:

La especie de planta

La cantidad que haya ingerido

Qué parte de ella consumió

Entre las reacciones que pueden presentarse están vómito y diarrea, aunque algunos ejemplares pueden ocasionar afectaciones más importantes.

Hay plantas de interior que pueden provocar una intoxicación grave

Algunas de las plantas peligrosas para perros contienen sustancias capaces de afectar órganos importantes.

Un caso particularmente delicado es el de la adelfa, laurel de flor o trinitaria, cuyo nombre científico es Nerium oleander. Esta planta contiene oleandrina, una toxina que puede afectar el corazón y provocar consecuencias potencialmente mortales en una mascota.

Otra especie señalada es el cinamomo (Melia azedarach). Sus frutos pueden llamar la atención de los perros y su consumo puede provocar problemas digestivos, además de alteraciones neurológicas.

También está el jazmín paraguayo o francesino (Brunfelsia sp.), cuya ingestión puede afectar los sistemas digestivo, cardiovascular y nervioso.

¿Qué debo hacer si mi perro comió una planta tóxica?

Si sospechas que tu perro mordió o ingirió una planta potencialmente tóxica, lo más importante es actuar rápido y consultar a un veterinario, incluso si todavía no presenta síntomas.

En determinados casos, las hojas pueden provocar una irritación intensa en la boca y la lengua. Ante este tipo de exposición, se recomienda enjuagar la boca de la mascota con abundante agua y acudir de inmediato a una clínica veterinaria.

Por ello, además de conocer qué plantas tienes en casa, conviene mantener fuera del alcance de los perros aquellas especies que puedan representar un riesgo.