Martes y Miércoles del Campo Soriana 29 y 30 de septiembre 2026: ofertas en frutas, verduras y carne

Esta semana puede ser un buen momento para revisar las ofertas de Soriana. El supermercado lanzó una nueva edición de su Martes y Miércoles del Campo, con precios especiales durante el 29 y 30 de septiembre de 2026.
La promoción reúne productos que suelen formar parte de la despensa semanal, desde frutas y verduras hasta carne, pollo y pescados. Además, las ofertas están disponibles tanto en sucursales como en la tienda en línea, aunque la existencia puede cambiar de acuerdo con la tienda.
¿Cuáles son las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana?
Entre los precios publicados para esta edición aparecen varias opciones para quienes buscan hacer rendir un poco más el presupuesto de la despensa.
Frutas y verduras
POR CONFIRMAR
Carne y pollo
POR CONFIRMAR
En pocas palabras, el Martes y Miércoles del Campo del 29 y 30 de septiembre de 2026 llega con promociones para distintas partes del mandado. Antes de salir rumbo a Soriana, revisar los precios y comparar con otras ofertas de supermercado puede ayudar a decidir qué productos realmente conviene agregar al carrito.