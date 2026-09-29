Cierran montaña rusa X2 de Six Flags en California tras señalamientos de causar daños cerebrales

Six Flags La montaña rusa X2 de su parque en California clausurará (Six Flags)

Six Flags clausurará uno de sus juegos mecánicos más emblemáticos en California. Varios usuarios buscan medidas legales contra la compañía por daños cerebrales sufridos a bordo de la atracción.

¿Qué juego cerrará Six Flags Magic Mountain y cuál fue la causa?

Six Flags Magic Mountain, uno de los seis parque temáticos que la compañía opera en California, cerrará de manera permanente la montaña rusa X2. El motivo de su clausura está relacionado a los daños cerebrales que múltiples personas han reportado después de montar el juego.

Originalmente conocida como X, la atracción fue fabricada por Arrow Dynamics y abrió sus puertas al público en 2002. Entre 2007 y 2008 se renovó a su versión actual. Promocionada como “la temeraria más grande” la atracción consiste en una una serie de asientos que giran hacia adelante y hacia atrás en un eje de 360 grados mientras el tren hace su recorrido, el cual incluye varias caídas y vueltas. La caída más pronunciada mide 60 metros y puede alcanzar los 120 kilómetros por hora.

A raíz de todos estos factores, muchas de la personas que subían al juego reportaban ser golpeadas de manera repetitiva contra el respaldo y sentirse como muñecos de trapo con todo el movimiento. Usuarios de redes comparaban la experiencia con deportes de impacto como el boxeo y doctores equiparaban los daños sufridos con choques automovilísticos.

Según una investigación que llevó a cabo CNN, han habido varios reportes a lo largo de los años sobre la X2 que Six Flags ha descalificado bajo la defensa de que el juego ha pasado los exámenes de calidad de la industria, y que cualquier persona “normal” que haga uso adecuado del juego no tendría por qué sufrir una lesión cerebral.

En 2014, Selena O’Neill de 17 años salió del juego con dificultad para caminar y ver claramente. Cuando visitó el doctor, sufrió convulsiones y tuvo que ser tratada de emergencia. Se le detectó un hematoma, acumulación de sangre en la superficie del cerebro.

Algo similar ocurrió en 2021, Lucy Álvarez de 46 años montó el juego y experimentó mareos por varios días consecutivos. Tras visitar al médico, se le detectó una lesión cerebral. Esta evitó que pudiera terminar sus estudios de enfermería debido a problemas severos de concentración, la dejó con pérdida de memoria permanente, problemas de balance y migrañas crónicas.

En 2022, Christopher Hawley, un joven de 22 años que estaba en buenas condiciones de salud antes de subir a la montaña, murió horas después debido a una hemorragia cerebral.

Muchas otras personas han presentado quejas similares a los casos mencionados según la investigación de CNN, pero no fue hasta este año que se presentaría los dos casos que llevaron al cierre del juego mecánico.

En julio de este año, Pamela Guillen, de 40 años, subió al juego con su hija y para cuando terminó no sólo sintió náusea sino que terminó por desmayarse en una banca poco después de salir del juego. Los médico la trataron por una lesión cerebral, pero el daño fue tan significativo que la Guillen tuvo que aprender a hablar y caminar de nuevo, y requiere medicamento para prevenir convulsiones. Tan sólo seis días más tarde, Naomi Greer-Wilkinson, de 25 años, subió al juego con su hermano y hermana y también perdió la consciencia a los pocos minutos de salir del juego. Requirió una operación cerebral y hasta agosto permanecía entubada en condición crítica.

Tras estos dos casos consecutivos, Magic Mountain decidió cerrar la X2 de manera indefinida el pasado 2 de julio mientras se resolvían reevaluaba su funcionamiento y se resolvían las quejas. Durante ese tiempo, la compañía fue firme en su posición de que un usuario que hiciera buen uso de la montaña rusa no sufriría lesiones.

La compañía no se había pronunciado al respecto de un posible cierre de la X2 durante los dos meses siguientes, pero este 29 de septiembre el presidente del parque, Brian Oerdin, publicó en la página de Six Flags un comunicado oficial que la atracción cerraría de manera permanente.

“Hemos decidido cerrar la atracción porque creemos que es lo correcto. La seguridad de la atracciones es la piedra angular que sostiene nuestro de negocio, y cuando vemos que la confianza de nuestro visitantes disminuye, nos lo tomamos en serio”, comunicó Oerdin.

A pesar del cierre, queda por ver si se presenta un caso en la corte contra Six Flags por negligencia para que los afectados reciban reparaciones, pues algunas de las familias de los lesionados han expresado su deseo de que así sea.