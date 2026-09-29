Exatlón México, la Batalla Colosal ¿Quién gana hoy 29 de septiembre? (Exatlón México)

Después de que los Azules recuperaran La Villa 360, hoy en Exatlón México se enfrentarán en la Batalla Colosal en busca de un beneficio que les traiga más victorias; además, esta noche los hombres lucharán por la Medalla Varonil. Aquí te decimos todo lo que se sabe sobre la competencia de esta noche.

¿Quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de septiembre?

De acuerdo a rumores y especulaciones en redes sociales, los favoritos para ganar la Batalla Colosal esta noche son los Azules, puesto que algunos internautas creen que el estado de ánimo de los competidores Rojos decayó después de perder los beneficios de La Villa 360.

A su vez, se espera que el ganador de la Medalla Varonil sea Alexis, ya que se ha estado desempeñando brillantemente en cada duelo. Es necesario mencionar que esta información responde a rumores, por lo que se recomienda sintonizar la competencia.

La competencia entre los Rojos y los Azules ha estado muy reñida; sin embargo, las últimas derrotas le han cobrado factura al equipo escarlata, por lo que el día de ayer perdieron La Villa 360. Sin embargo, a pesar de que los Azules ganan las competencias diarias, son quienes han perdido integrantes en el Duelo de Eliminación.

¿Quién fue el último participante eliminado de Exatlón?

El pasado Duelo de Eliminación terminó en la despedida de Natasha Septién del equipo Azul, mientras que Heliud ganó inmunidad debido a su excelente desempeño la semana pasada; además, el día de ayer los Azules recibieron el refuerzo de Natalia Rojas, por lo que esta semana el equipo zafiro tiene ventaja sobre el escarlata.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo la Batalla Colosal de Exatlón México este 29 de septiembre?

La temporada 10 de Exatlón México 2026 se transmite en vivo en televisión abierta, a través del canal Azteca Uno; además, también se puede sintonizar mediante la página web de TV Azteca en su horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

También los seguidores del reality pueden ver la transmisión de Exatlón México, completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.