Martimiércoles Chedraui 29 y 30 de septiembre 2026: estas son las ofertas en frutas y verduras

Esta semana, vale la pena revisar las ofertas de Chedraui antes de hacer el mandado en otro lado. La cadena de supermercados tiene una nueva edición de su tradicional Martimiércoles, con precios especiales en frutas y verduras durante el 29 y 30 de septiembre de 2026.

La promoción está pensada para quienes buscan darle un respiro al gasto de la despensa, especialmente en productos frescos que suelen formar parte de las compras semanales. Las promociones aplican tanto en tiendas Chedraui como en su tienda virtual, de acuerdo con la información publicada por la cadena.

¿Cuáles son las ofertas del Martimiércoles Chedraui?

Para esta edición, la lista disponible incluye productos básicos para la cocina mexicana. Entre las opciones con precio especial destacan:

Verduras en oferta

POR CONFIRMAR

Frutas en oferta

POR CONFIRMAR

Chedraui puede actualizar la información de sus promociones, por lo que el listado podría incorporar nuevos productos conforme avance la campaña.

¿Cuándo es el Martimiércoles de Chedraui?

Las ofertas del Martimiércoles Chedraui de esta semana estarán disponibles el martes 29 y miércoles 30 de septiembre de 2026.

La dinámica contempla compras tanto en las sucursales físicas como mediante la tienda en línea, aunque conviene revisar la disponibilidad del producto antes de hacer el pedido, ya que esta puede variar entre sucursales.

Además, comparar precios antes de salir de casa puede ayudar a organizar mejor el presupuesto del supermercado y evitar que el mandado se convierta en una salida fuerte de dinero.