Exatlón México 2026, La Supervivencia: ¿Quién gana hoy 30 de septiembre?

Exatlón México, La Supervivencia ¿Quién gana hoy 30 de septiembre? (Exatlón México)

Este miércoles, 30 de septiembre, los equipos se enfrentarán para ganar la Supervivencia y evitar quedar en riesgo de ir al Duelo de Eliminación. Ante la pérdida semanal de los integrantes del equipo Azul, los zafiros buscarán la victoria el día de hoy.

Por lo que aquí te contamos cuáles son los rumores y spoilers sobre quién gana la Batalla por la Supervivencia hoy, miércoles 30 de septiembre, en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, miércoles 30 de septiembre, en Exatlón México?

Mientras ha avanzado la competencia, la rivalidad entre los Rojos y los Azules ha crecido, por lo que la Batalla por La Supervivencia traerá un encuentro reñido entre ambos equipos.

Después de que los Azules ganaran La Villa 360 y la Batalla Colosal, los Rojos buscarán la revancha para salvar a sus integrantes hombres que esta semana se encuentran en peligro. Es por eso que el equipo escarlata podría obtener la victoria en la Batalla por la Supervivencia.

Programa : Exatlón México 2026

: Exatlón México 2026 Prueba en juego : La supervivencia

: La supervivencia Fecha : Miércoles 30 de septiembre

: Miércoles 30 de septiembre Equipo que ganará : Los Rojos

: Los Rojos Transmisión: Azteca Uno

Es necesario mencionar que esta información responde a rumores, por lo que se recomienda sintonizar la transmisión en vivo para conocer el ganador de hoy.

¿Cómo llegan los Rojos y los Azules al duelo de hoy por La Supervivencia?

Ambos equipos han llevado al límite durante las seis semanas de Exatlón México 2026; sin embargo, los Rojos no han ganado ninguna de las batallas de esta semana, además de que perdieron las comodidades de La Villa 360, por lo que su ánimo y unión como equipo se ha visto afectado.

Mientras que los Azules han acumulado victorias a lo largo de la semana, no obstante tienen en contra que el día de ayer, David Juárez “La Bestia” tuvo un accidente que lo llevó al hospital.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 30 de septiembre?

El capítulo de la Batalla por la Supervivencia de este miércoles 30 de septiembre se transmitirá en vivo en televisión abierta; podrás sintonizarlo por el canal Azteca Uno; además, podrás verlo mediante la página web de TV Azteca en su horario habitual a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Recuerda que también puedes seguir la transmisión de Exatlón México, completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+.