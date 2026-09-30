Sam’s vs Costco: costo de membresías actualizado (Sam's Club/Crisanta Espinosa Aguilar/Costco/Omar Martínez Noyola)

México cuenta con dos de las cadenas internacionales de venta al por mayor más importantes en el mundo, la cual tiene acceso mediante alguna de sus membresía anuales, cada una con un costo y beneficio diferente para el público.

Aquí te explicamos cuáles membresías tiene Sam’s y Costco, además de los beneficios que ofrecen y el precio de cada una.

Precios, tipos y beneficios de membresías en Sam’s Club

Sam’s Club cuenta con 2 diferentes tipos de membresía para volverte “Socio”, la Socio Plus y Socio Benefits.

Socio Plus por un precio de $1,200 pesos ofrece:

Programa Salud Esencial sin costo adicional.

Obtienes el 2% de recompensa en cada una de tus comprar.

Envío gratuito en compras superiores a los $999 pesos.

Producto exclusivos de Member’s Mark.

Descuentos en establecimientos fuera del Club.

Membresía complementaria sin costo.

$600 pesos por la membresía adicional.

Mientras que la Socio Benefits de $600 pesos cuenta con:

Descuentos en establecimientos fuera del Club.

Membresía complementaria sin costo.

$300 pesos por una membresía adicional

Precios, tipos y beneficios de membresías en Costco

Costco cuenta con 2 tipos de modelos, con 2 diferentes tipos de membresía cada una con diferente beneficios. Cuenta con un plan individual con las membresías Dorada y Dorada Ejecutiva; además de las membresías de negocio con Negocio y Negocio Ejecutivo. Todas incluyen el pago de impuestos en su anualidad.

La membresía Dorada por $600 pesos ofece:

Membresía complementaria sin costo.

Validez en todo el mundo.

$300 pesos por cada membresía adicial.

Mientras que la Dorada Ejecutiva de $1,200 pesos cuenta con:

Membresía complementaria sin costo.

Validez en todo el mundo.

2% de recompensa en el total anual de las compras sin impuestos, con un tope máximo de $10,000 pesos.

$300 pesos por cada membresía adicial.

Por el lado de la membresía de Negocio por $600 pesos, mantiene los mismos beneficios que la Dorada:

Membresía complementaria sin costo.

Validez en todo el mundo.

$300 pesos por cada membresía adicial.

Al igual que la membresía de Negocio Ejecutiva de $1,200 pesos cuenta comparte amenidades con la Dorada Ejecutiva:

Membresía complementaria sin costo.

Validez en todo el mundo.

2% de recompensa en el total anual de las compras sin impuestos, con un tope máximo de $10,000 pesos.

$300 pesos por cada membresía adicial.

No obstante, existe un horario de atención exclusivo en tientas físicas para los socios.

Ejecutiva:

Lunes a Viernes de 9:00 a 20:30 horas.

Sábado de 9:00 a 21:00 horas.

Domingo de 9:00 a 20:00 horas.

Dorada y Negocio:

Lunes a Viernes de 10:00 a 20:30 horas.

Sábado de 9:30 a 21:00 horas.

Domingo de 10:00 a 20:00 horas.

¿Cuál conviene membresía conviene más?

Después de toda la información recabada, para determinar cuál membresía y en qué cadena conviene más te hacer un análisis a fondo. Por ejemplo, ¿cuál tienda está más cerca de tu domicilio? Mientras que Sam’s Club cuenta con alrededor de 171 sucursales en el país, Costco solo tiene 44.

Asimismo, si frecuentemente realizas compras al mayoreo, puedes adquirir las membresía de Socio Plus en Sam’s y la Dorada Ejecutiva y Negocio Ejecutiva en Costco para obtener mayores beneficios.