¿Cómo es la colección inspirada en Monsters, Inc de Krispy Kreme?

Monsters Inc Llegan a las tiendas tres donas especiales inspiradas en Sulley, Mike Wazowski y Boo. (Krispy Creme)

Este Halloween, Krispy Kreme invita a los amantes de las donas a entrar en un universo deliciosamente monstruoso con una colección especial inspirada en los personajes de Monsters, Inc. de Disney y Pixar.

¿A partir de cuándo estará disponible la colección Monsters, Inc de Krispy Kreme?

Del 1 de octubre al 5 de noviembre, llegan a las tiendas de Krispy Kreme® tres donas inspiradas en Sulley, Mike Wazowski y Boo, creadas para celebrar la temporada con mucho sabor y diversión.

La colección reúne tres opciones inspiradas en la personalidad y apariencia de cada personaje:

Dona Sulley: una dona rellena de fresa, decorada con cobertura azul, chispas de colores, cuernitos y una placa de chocolate.

Dona Wazowski: una dona rellena de chocolate, cubierta con glaseado verde y decorada con cuernitos y una placa de chocolate.

Dona Boo: una dona con cobertura y betún de blueberry, acompañada de chispas blancas y ojos de chocolate.

¿En qué sucursales está disponible la colección Monsters, Inc de Krispy Kreme?

Con esta colección, Krispy Kreme transforma los sabores y colores de Halloween en una experiencia divertida para compartir, ya sea al elegir la dona inspirada en tu a personaje favorito, o probar los tres, o convertir cada dona en parte de un momento especial durante la temporada.

“Este Halloween queremos llevar la diversión más allá de nuestras donas y crear un universo en el que cada persona pueda elegir al monstruo con el que más se identifica. Llegan a Krispy Kreme® donas inspiradas en Sulley, Wazowski y Boo para convertir esta temporada en una experiencia llena de sabor, creatividad y momentos para compartir”, señaló Guadalupe Name, CMO de Krispy Kreme México.

La colección estará disponible en todas las sucursales de Krispy Kreme del país. También puedes pedir tus productos favoritos de Krispy Kreme a través de Uber Eats, la app de delivery de Krispy Kreme México para ganar Happy Points.