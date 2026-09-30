Historia de cómo se volvió popular Carla Morrison en Italia

Carla Morrison. Carla Morrison durante el cierre del Festival Pal' Norte 2023, donde más de 90 músicos se presentaron en los diferentes escenarios durante tres días con más de 200 mil asistentes. (Gabriela Pérez Montiel)

El éxito de Carla Morrison, lanzado en 2012; “Disfruto”, volvió a formar parte de su reportorio más reproducido, esto gracias a que en el programa de televisión X Factor Italia, una participante decidió interpretar la canción, ocasionando que la canción se volviera viral, llegando al top 10 de Spotify Italia y Apple Music.

¿Por qué se volvió viral Carla Morrison en Italia?

Alice Fregoso, joven de Génova y participante del programa “The X Factor Italia”, interpretó en español la canción “Disfruto” de la artista mexicana, con lo que le valió volverse todo un fenómeno viral. La canción saltó en números primero en redes sociales, para luego trasladarse a las plataformas de música, llegando a los primeros lugares de Spotify y Apple Music en Italia.

Luego de la presentación de la joven italiana, el público se rindió a ella, conmovidos, al igual que el jurado, que susurraba a canción al unísono de Alice. Incluso, el cantautor Irama, parte del jurado, dijo que era una de sus canciones favoritas. Por otro lado, el cantante Francesco Gabbani expresó la emoción que estaba sintiendo por la interpretación, mostrando cómo se le había erizado la piel del brazo al resto de jueces.

Historia de la canción “Disfruto” de Carla Morrison

La canción fue lanzada originalmente el 12 de marzo de 2012, como parte de su segundo álbum de estudio titulado “Déjenme Llorar”. La cantante ha contado que la razón por la que la escribió en primer lugar fue para salvar una relación, con la esperanza de que no terminara con esa expareja, sin embargo, en un video publicado en sus redes en 2023, ha expresado que agradece que no se salvara al final ese noviazgo.

La originaria de Tecate, Baja California, también mencionó que compuso la canción originalmente en guitarra en su ciudad natal y que curiosamente, los arreglos en piano de la canción fueron hechos por su ahora esposo, el músico y productor Alejandro Jiménez.

Luego de la explosión mediática de la canción, la cual permanece como la más escuchada de Carla Morrison, volviéndose viral en diferentes periodos desde su lanzamiento, hizo que la cantautora lanzara una nueva versión en el NPR Tiny Desk.