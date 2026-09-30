Esferas promocionales de Coca-Cola Colección navideña Coca-Cola 2026: filtran las posibles esferas promocionales para este año (Redes Sociales)

A tan solo dos meses de que se celebre la Navidad, Coca-Cola se prepara para mantener la tradición de lanzar productos promocionales alusivos a las fiestas decembrinas.

Aunque la compañía no ha realizado un anuncio oficial, en redes sociales se filtraron los supuestos primeros diseños de la colección navideña prevista para este 2026.

¿Cuáles son los nuevos promocionales de Coca-Cola 2026?

De acuerdo con las filtraciones que circulan en redes sociales, la promoción de este año consistirá en un conjunto de esferas navideñas de nieve.

Por el momento, los adelantos muestran únicamente tres diseños diferentes, aunque no se descarta que la empresa agregue más figuras conforme se acerque la temporada.

Los tres modelos revelados hasta el momento corresponden a las siguientes figuras:

Santa Claus

Casa de jengibre

Árbol de Navidad

Las esferas estarán fabricadas en plástico transparente e incluirán un sobre con nieve artificial que el usuario podrá mezclar con agua dentro de la cúpula para recrear el tradicional efecto de ventisca al agitar el contenedor.

¿Cuándo saldrán a la venta y cuál será su precio?

Hasta el momento, Coca-Cola no ha confirmado los precios ni las dinámicas de canje para obtener la colección de 2026. Siguiendo el calendario de lanzamientos de años anteriores, la compañía suele revelar todos los detalles oficiales entre inicios y mediados de noviembre.

¿Cuál fue la promoción navideña del año pasado?

Durante la temporada decembrina anterior, la empresa lanzó una villa navideña coleccionable compuesta por cinco piezas como una tiendita, un teatro, un camión repartidor, una casa cubierta de nieve y una rueda de la fortuna.