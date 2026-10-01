Descuento INAPAM en Walmart: hasta 7% en farmacia solo hasta el 10 de octubre; estos productos participan

INAPAM Si cuentas con la credencial para adultos mayores, habrá estos descuentos en Walmart. (Cuartoscuro y Pexels)

Las personas adultas mayores que cuenten con una credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) todavía pueden aprovechar un descuento de hasta 7% en el área de farmacia de Walmart, pero únicamente hasta el 10 de octubre.

De acuerdo con la información vigente difundida por los convenios comerciales relacionados con el programa de beneficios para personas mayores, del 1 al 10 de cada mes Walmart aplica hasta 7% de descuento en productos participantes del departamento de farmacia. A partir del 11 de octubre y hasta el último día del mes, el beneficio cambia a 5% de descuento.

¿Cómo obtener el 7% de descuento en Walmart con la credencial INAPAM?

Para hacer válido el beneficio es necesario:

Presentar la credencial física vigente del INAPAM antes de realizar el pago.

antes de realizar el pago. Comprar productos participantes del departamento de farmacia .

. Verificar en caja que el descuento haya sido aplicado en el ticket de compra.

El beneficio está sujeto a las condiciones de la sucursal y puede no ser acumulable con otras promociones o descuentos vigentes.

¿Qué productos participan?

El descuento está enfocado en el área de farmacia y puede aplicar en artículos como:

Medicamentos de libre venta.

Vitaminas.

Material de curación.

Productos para el cuidado de la salud y bienestar disponibles en farmacia.

La disponibilidad de los productos participantes puede variar entre sucursales.

¿Qué pasa después del 10 de octubre?

Quienes no realicen sus compras durante los primeros diez días del mes aún podrán acceder al beneficio, aunque será menor.

El esquema vigente establece que:

Del 1 al 10 de octubre: hasta 7% de descuento .

hasta . Del 11 al 31 de octubre: 5% de descuento en productos participantes de farmacia.

Antes de acudir a la tienda, se recomienda confirmar en la sucursal que los productos seleccionados participan en la promoción y revisar las restricciones aplicables, ya que algunos artículos o promociones pueden quedar excluidos del beneficio.