Día del Café 2026: dónde conseguir café GRATIS, a $1 o 2x1 este 1 de octubre

Este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Café (OIC) desde 2015 para reconocer la importancia económica, social y cultural de una de las bebidas más consumidas del mundo, además del trabajo de millones de productores.
Como parte de la celebración, diversas cadenas en México anunciaron promociones que incluyen café por $1, bebidas gratis, descuentos y ofertas 2x1. Aquí te contamos cuáles son y qué requisitos debes cumplir para aprovecharlas.
¿Dónde conseguir café a $1 este 1 de octubre?
La promoción más llamativa será la de OXXO, que venderá un café americano Andatti por solo $1.
Para obtener el beneficio será necesario:
- Llevar un termo propio con capacidad máxima de 473 mililitros.
- Solicitar la promoción directamente en caja.
- Acudir entre las 6:00 y las 13:00 horas.
- La oferta aplica para café caliente o frío y está limitada a un relleno por cliente, además de estar sujeta a disponibilidad y tiendas participantes.
¿Dónde habrá café gratis?
7-Eleven ofrecerá una bebida de café sin costo al comprar una dona participante.
Los clientes podrán elegir entre:
- Café americano de 12 onzas.
- Cappuccino de 12 onzas.
- Latte frío de 16 onzas.
La promoción estará disponible de 5:00 a 18:00 horas, en sucursales participantes y bajo los términos establecidos por la cadena.
Por su parte, Caffenio anunció un refill gratuito de Café Mexicano, disponible en su versión regular o intensa.
La empresa informó que será necesario contar con la aplicación oficial de Caffenio para hacer válida la promoción. También ofrecerá refill de KFREEZE por 35 pesos.
¿Qué promociones 2x1 y descuentos habrá?
Tim Hortons lanzó una promoción de dos cafés mexicanos chicos por 39 pesos, vigente del 28 de septiembre al 4 de octubre.
La oferta aplica en sucursales participantes y servicio drive-thru, excepto en establecimientos ubicados dentro de aeropuertos y está sujeta a disponibilidad.
En Krispy Kreme, quienes compren una dona, media docena o una docena podrán adquirir un café americano o cappuccino por 15 pesos, tanto en tiendas participantes como en algunos canales digitales autorizados.
¿Starbucks tendrá promoción por el Día del Café?
Sí, aunque no ofrecerá café gratis ni con descuento.
La cadena anunció que quienes compren una bebida caliente, helada o Frappuccino participante en tamaño Grande o Venti podrán adquirir un vaso reusable conmemorativo por 59 pesos adicionales, hasta agotar existencias y conforme a las condiciones de la promoción.
¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café?
El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre desde 2015, luego de que la Organización Internacional del Café estableciera una fecha única para reconocer la diversidad, calidad y relevancia del café, así como el trabajo de quienes participan en toda su cadena de producción.
La conmemoración también busca promover un consumo responsable y sostenible.