Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 1 de octubre

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 1 de octubre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados que van desde conciertos hasta teatro y donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 1 de octubre

Conciertos

Abel Pintos – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Alejandro Sanz – Coliseo GNP Seguros (Zapopan) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México)

– Coliseo GNP Seguros (Zapopan) / Estadio GNP Seguros (Ciudad de México) Alex Fernandez – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Alvaro Diaz – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Angélica María y Enrique Guzmán – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) AOT The Last Concert – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Arde Bogota – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Axel Muñiz – La Maraka (México)

– La Maraka (México) BAND-MAID – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Caloncho – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Camila Fernandez – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Carlos MacÍas – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) COX – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Cultura Profética – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) David Bisbal – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México) Denisse de Kalafe – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Edith Márquez – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Consorcio – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Entre Ardidas El Show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Estela Núñez – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Estelares – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Fiquet – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Fobia – Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

– Palacio de los Deportes (Ciudad de México) Francisco Céspedes – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Grupo Galé – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Grupo Palomo – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Guillotina – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Helado Negro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Hombres G – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) I Love Dance – Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México)

– Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México) Ídolos del Corazón con los Terrícolas, Los Bryos y Los Solitarios – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Jackie Mendoza – Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato)

– Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato) Jarocho SON – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Jessica Simpson – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Jorge Muñiz – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Juan Solo – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Julian Sartorius – Templo de la Compañía (Guanajuato)

– Templo de la Compañía (Guanajuato) Julio Preciado – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Kapo – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Kápsula Experience En Concierto – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Kurt – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) La Barranca – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) La Gusana Ciega – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) León Chávez Teixeiro – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Leyendas de la Cumbia – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Leyendas el show – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Liquits – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Ángeles Negros – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Los Baby’s – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los De Aguilera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Lost Acapulco – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) LP – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Melissa Aldana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Meme del Real – Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escenicas (Zapopan)

– Teatro Metropólitan (México) / Conjunto de Artes Escenicas (Zapopan) Mike Lamadrid – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Monsieur Periné – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Mujer En Cypher – Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato)

– Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato) Napoleón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Nicho Hinojosa – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Nicole Zignago – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Nuestros Boleros de Cantina. Carlos Carreira y Salvador Aponte. – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Okills – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Orquesta Moderna – Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato)

– Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato) Pablo Alborán – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Pavel Loaria – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Peter Bjorn And John – Foro Puebla (Mexico)

– Foro Puebla (Mexico) Pimpinela – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Ricardo Montaner – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Rosana – Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Diana (Guadalajara)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Diana (Guadalajara) Rubio – Auditorio BB (México)

– Auditorio BB (México) Samoyedo – Casa FIC - Jardín San Pedro (Guanajuato)

– Casa FIC - Jardín San Pedro (Guanajuato) Serbia – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Metropólitan (México) Sole Giménez – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Sonora Santanera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Lemon Bucket Orkestra – Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato)

– Explanada de la Alhondiga de Granaditas (Guanajuato) The Midnight – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Tipling Rock – C3 Stage GDL (Guadalajara)

– C3 Stage GDL (Guadalajara) Tragico Ballet “25 Aniversario” – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Un Aplauso para el Amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Walls – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Yolanda Del Rio – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

Teatro

12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) 4° GALA: Supuestos inocentes – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) A Marte. Un abrazo, el universo, una figura de acción y tú. – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Acá entre nos – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Afterglow – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico)

– Teatro Centenario Coyoacan (Ciudad de Mexico) Ánimas del purgatorio – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Archivo Confidencial: CÁMARA BLANCA – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Así lo veo yo – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Bangarra Dance Theatre – Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

– Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) Beetlejuice, El Musical – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Caleidoscopio de Movimiento y Tradición – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Canto porque me Encanta – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Catrinas Contemporáneas: Por amor a México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) Cosas raras – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Cosi Fan Tutte – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Cuarteto Arod. 54 FIC ,8+.Ingreso 19:30 h – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) D’mente – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Divorciémonos mi amor – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

– Teatro Broadway (Cuauhtémoc) Dracula (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Drag Race México – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Each Man Kills the thing He Love... (OSCAR WILDE IN MEMORIAM) – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Échame a mí la culpa – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) El Cadáver de la Novia Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El Cascanueces (Auditorio Nacional) – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) El Cascanueces: Una Navidad Mexicana – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) EL CASCANUECES, BALLET – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El deseo de lo Prohibido – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El espiritu del gran lago – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Manipulador de Mentes – Teatro Jorge Negrete (México)

– Teatro Jorge Negrete (México) El Quinto Paso – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) El Rey León – Teatro Telcel (México)

– Teatro Telcel (México) El Sótano – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) En la Madre, nació el gran villano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ensamble A Tempo – Templo de la Compañía (Guanajuato)

– Templo de la Compañía (Guanajuato) Ensamble Pygmalion. 54 FIC ,8+. Ingreso 19:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Esquizofrenia – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Estudio de Ópera de Bellas Artes – Teatro Juárez (Guanajuato)

– Teatro Juárez (Guanajuato) Falsa conferencia – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Frankenstein, danza contemporánea- La Infinita Compañía – Capilla Gótica (México)

– Capilla Gótica (México) Historias de la Huasteca – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Infierno – Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México)

– Teatro Coyoacán Enrique Lizalde (Ciudad de México) Interestelar 12° Aniversario Movie Concert . – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) (LA)HORDE – Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato)

– Auditorio del Estado (FIC) (Guanajuato) La Casi Despedida – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) La Clase – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) La Compañía Opcional – Teatro Cervantes (Guanajuato)

– Teatro Cervantes (Guanajuato) La Dama De Negro – Teatro Tepeyac (México) / Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro Tepeyac (México) / Teatro 11 de Julio (México) La Gaviota – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) La Mesmo Vibra – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) La Mujer Que Mató A Todo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) La Rumba – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La señora de la Radio – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) La Sirenita - El musical – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Lago de los Cisnes – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Las Andanzas de la Catrina – Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México) Las Leonas – Teatro México (México)

– Teatro México (México) Las niñas y los niños de papel – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Les Métaboles – Teatro Juárez (Guanajuato)

– Teatro Juárez (Guanajuato) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas Mexicanas Del Terror 2 – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Lo peor de mis amigos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México) / Teatro Tepeyac (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) / Teatro Tepeyac (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras All Stars – Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras la Gira – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Galerías (Zapopan)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Teatro Galerías (Zapopan) Mirar el sol por la ventana IXTMO Laboratorio escénico interdisciplina – Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico)

– Teatro Varsovia (Ciudad de Mexico) Monstruos el Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Nacahue: Ramón y Hortensia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Necrópolis cabaret Hay muertos todo el año – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) No concreto – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) NOSOTROS ÍBAMOS A CAMBIAR EL MUNDO – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Nuestra ísla – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Omar Chaparro – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) One Piece en Concierto Beyond the Horizon – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Orquesta Cámara Bellas Artes Gala 70 Aniversario, 8+. Ingreso 16:30 h. – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

– Palacio de Bellas Artes (México CDMX) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Orquesta Sinfónica de Xalapa – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Paco de Miguel – Teatro Metropólitan (México) / Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Teatro Metropólitan (México) / Teatro Galerías (Zapopan) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) Pepe Pelos – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Platanito Show – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Por Temor A Que Cantemos Libres – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Salvaje o la valentía de encontrarse – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Sobreviví al Apocalipsis Zombi – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Somos el enemigo – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Terror en Tlatelolco – Centro de Convenciones Tlatelolco (México)

– Centro de Convenciones Tlatelolco (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial día de muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Tuna España – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un vuelo musical a través del tiempo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Una Flor en cada amor – FORO A POCO NO (México)

– FORO A POCO NO (México) Xandul, Estación Melancolía – TEATRO SERGIO MAGAÑA (México)

– TEATRO SERGIO MAGAÑA (México) XV Aniversario CEPRODAC. 6+. Ingreso 18:30 – Palacio de Bellas Artes (México CDMX)

Deportes

Budo Sento – Gimnasio Olimpico Juan de la Barrera (Ciudad de México)

Familiares

Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El libro de la Selva – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El traje nuevo del emperador – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

Especiales

Andrés Vernazza – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Circo Atayde Est. 1888 “Les Clowns” – Carpa Astros Texcoco (Texcoco de Mora)

– Carpa Astros Texcoco (Texcoco de Mora) Cirque Du Soleil ECHO – Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara)

– Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara) Dr. Eduardo Calixto – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Esta con Madres – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Festival de Tango – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Festival Fado México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Festival Internacional del Circo Actual – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Ked El Hombre Magia – Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario Del Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Lumiere, The Candle Piano Experience – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Nicho Hinojosa – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Super Indie Games. – Expo Reforma (México)

– Expo Reforma (México) Tributo a Jose Jose, Chess Malo y La Nave Del Olvido – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Tributo a Selena By Laura Santin – Foro Red Access (México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.