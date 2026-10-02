¿Sabes elegir buenas manzanas? Recomendaciones de Profeco para comprar las mejores (Pexels/PROFECO)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) cuenta con una Revista del Consumidor para que las personas eviten comprar cosas que les perjudique, es así que en su edición de octubre de 2026 incluyó una sección sobre la manzana.

Basándonos en su artículo, traemos algunas recomendaciones y datos interesantes que rescatamos sobre su artículo como los aporte a nuestro cuerpo, su selección y conservación, además de sus versiones más consumidas en México.

¿Qué aporta las manzanas en nuestro cuerpo?

La manzana aporta distintos beneficios al cuerpo humano:

Hidratación y energía , consta de un 85% de agua y al igual que carbohidratos naturales.

, consta de un 85% de agua y al igual que carbohidratos naturales. Fibra y digestión con pectina, una fibra natural que abunda en su piel de la fruta.

con pectina, una fibra natural que abunda en su piel de la fruta. Antioxidantes naturales que ayudan a prevenir y retrasar el daño a las células.

naturales que ayudan a prevenir y retrasar el daño a las células. Vitaminas y minerales , además de ser baja en sodio.

, además de ser baja en sodio. Índice glucémico bajo, es decir que sus azúcares se absorben gradualmente y proporciona energía constante.

Cómo elegir y conservar una manzana según la PROFECO

Las recomendaciones que ofrece la PROFECO para una correcta selección de la fruta son los siguientes:

Manzanas de color uniforme con colores brillantes, evitando aquellas que presenten manchas o decoloraciones.

con colores brillantes, evitando aquellas que presenten manchas o decoloraciones. Que conserven su rabillo , el cual ayuda a que se conserve por más tiempo.

, el cual ayuda a que se conserve por más tiempo. Firmeza , presionándolas estas deben ceder un poco, sin llegar a sentirse blandas

, presionándolas estas deben ceder un poco, sin llegar a sentirse blandas Olor , verifica que tengan un olor suave y agradable, esto es una señal de frescura y madurez.

, verifica que tengan un olor suave y agradable, esto es una señal de frescura y madurez. Que se sienta pesadas, estas suelen estar más frescas y jugosas.

Mientras que para su conservación debe:

Tener una refrigeración correcta en una bolsa de papel o plástico en el refrigerador sin cerrarla para permitir el libre paso del aire y evitar la acumulación de humedad.

en una bolsa de papel o plástico en el refrigerador sin cerrarla para permitir el libre paso del aire y evitar la acumulación de humedad. Separarse de otras frutas ya que el etileno que liberan acelera su proceso de maduración.

ya que el etileno que liberan acelera su proceso de maduración. Rociarlas con agua, esto ayuda a retrasar su proceso de maduración.

¿Cuáles son las principales tipos de manzana en México?

Pese a existir múltiples variedades de esta fruta en nuestra país, existen 5 variedades que se consumen y comercializan de manera frecuente: