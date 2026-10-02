Números ganadores del Chispazo Clásico 12288: resultados del sorteo del viernes 2 de octubre

Sorteo Chispazo clásico 2 de octubre Este viernes se dieron a conocer los resultados en la Lotería Nacional (Crónica Digital)

El sorteo Chispazo Clásico 12288 generó expectativa entre los jugadores que participaron para conocer la combinación ganadora y verificar sus boletos, esperando que los números ganadores y resultados coincidan con los suyos.

Transmisión en vivo: Resultados del sorteo Chispazo Clásico 12288

La transmisión del Chispazo Clásico 12288 estuvo disponible mediante los canales digitales oficiales de la Lotería Nacional, incluidos sus perfiles de Facebook y YouTube.

El material permanece disponible para consulta, lo que permite a los participantes revisar el desarrollo del sorteo y posteriormente contrastar el resultado con los números registrados en sus boletos. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Chispazo resultados Números ganadores 2 de octubre

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo 12288?

El Chispazo Clásico se celebra diariamente a las 21:00 horas, de acuerdo con la información proporcionada para este sorteo.

Premios Chispazo: ¿Cuánto se puede ganar?

La bolsa de premios del Chispazo puede cambiar entre un sorteo y otro, debido a que se determina a partir de los recursos obtenidos mediante la venta de participaciones.

La categoría con la recompensa más alta corresponde a los jugadores que consiguen cinco aciertos. El esquema también contempla premios para quienes logran cuatro o tres coincidencias, mientras que obtener dos aciertos da acceso a una cantidad fija establecida por la Lotería Nacional.

Por ello, el monto disponible no es necesariamente el mismo en cada edición y depende de los recursos generados para el sorteo correspondiente.

¿Cómo se juega Chispazo?

Para participar en Chispazo, el jugador debe elegir números comprendidos entre el 1 y el 28. La apuesta puede integrarse con cinco, seis o siete números, una modalidad que permite incorporar distintas combinaciones a la participación.

El juego contempla premios a partir de dos aciertos. Conforme aumenta la cantidad de números que coincide con la combinación extraída durante el sorteo, también cambia la categoría de premio correspondiente.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo 12288?

Los resultados oficiales del Chispazo 12288 pueden revisarse mediante los canales de información de la Lotería Nacional. El sitio institucional concentra los datos correspondientes a sus sorteos y permite verificar la combinación ganadora para comprobar los boletos participantes.

Otra alternativa consiste en acudir a los expendios autorizados, donde los jugadores pueden validar sus participaciones mediante los mecanismos disponibles.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

La participación sencilla de cinco números tiene un costo de 10 pesos. Esta cantidad corresponde al precio base para participar con una combinación de cinco cifras.