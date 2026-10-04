Tim Hortons mantiene promoción de 2 cafés por $39: hoy es el último día para aprovecharla; sucursales participantes

Quienes quieran comenzar el domingo con café aún tienen una oportunidad para aprovechar una promoción de Tim Hortons. La cadena informó que este 4 de octubre será el último día en que estará vigente la oferta de dos cafés mexicanos chicos por 39 pesos, lanzada con motivo del Día Internacional del Café.

La promoción aplica en sucursales participantes de México y, de acuerdo con la empresa, no está disponible en las ubicadas dentro de aeropuertos.

¿En qué consiste la promoción?

La oferta permite comprar:

2 cafés mexicanos chicos por 39 pesos.

El beneficio aplica únicamente durante el periodo promocional y está sujeto a disponibilidad en cada sucursal.

¿Hasta cuándo estará disponible?

La promoción concluye este:

Domingo 4 de octubre de 2026.

Después de esa fecha, los productos volverán a su precio habitual, salvo que la cadena anuncie nuevas campañas.

¿Dónde aplica?

Tim Hortons informó que la promoción está disponible en la mayoría de sus sucursales del país, con excepción de las ubicadas en aeropuertos.

Antes de acudir, la empresa recomienda verificar la disponibilidad directamente en el establecimiento.

¿En qué sucursales de Tim Hortons aplica la promoción?

La promoción está disponible en la mayoría de las sucursales de Tim Hortons en México, tanto para consumo en restaurante como en Drive-thru. La empresa informó que no aplica en establecimientos ubicados dentro de aeropuertos y está sujeta a disponibilidad.

Si estás en la Ciudad de México, algunas sucursales donde puedes encontrar la promoción son:

Tim Hortons Insurgentes Condesa

Tim Hortons Metro Chilpancingo

Tim Hortons Forum Buenavista

Tim Hortons WM Universidad

Tim Hortons Plaza Lindavista

Tim Hortons Umbral

Tim Hortons Tlalpan Xola

La promoción consiste en dos cafés mexicanos chicos por 39 pesos y estará vigente únicamente hasta este domingo 4 de octubre. No es necesario descargar una aplicación ni registrarse; basta con solicitarla directamente en la sucursal participante.