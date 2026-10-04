Día de Muertos en Jalisco 2026: 350 actividades, catrinas y cabalgata en el Festival de las Almas

Presentación del Festival de las Almas 2026 Foto: Cortesía

Jalisco se prepara para celebrar el Día de Muertos con una agenda que va mucho más allá de las ofrendas tradicionales. Del 24 de octubre al 15 de noviembre de 2026, el Festival de las Almas reunirá más de 350 actividades en 11 municipios, con propuestas que combinan cultura, gastronomía, arte, desfiles y experiencias para toda la familia.

La segunda edición del encuentro busca mostrar la manera en que cada comunidad vive esta tradición mexicana. La programación incluye instalaciones monumentales, recorridos, espectáculos y actividades que invitan tanto a habitantes como a turistas a descubrir distintos rincones del estado.

Organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y la Secretaría de Turismo estatal, el festival tendrá actividades gratuitas y sumará cinco destinos a su propuesta: San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula.

Presentación del Festival de las Almas 2026 Foto: Cortesía

¿Qué actividades habrá en el Festival de las Almas 2026?

Entre las experiencias más llamativas se encuentra una Catrina de 22 metros de altura en Zapotlanejo, además de catrinas monumentales en Lagos de Moreno y una gran ofrenda de barro en San Pedro Tlaquepaque.

La programación también contempla una Gran Cabalgata con más de 200 charros de gala, propuestas gastronómicas y actividades participativas en distintos puntos del estado. En Guadalajara, la Plaza Guadalajara se transformará en la Plaza de las Almas, con una intervención especial para sumarse al ambiente de la temporada.

La variedad es uno de los principales atractivos del encuentro. Michelle Fridman, secretaria de Turismo de Jalisco, explicó que cada municipio aportará una forma distinta de celebrar.

“Si algo va a distinguir esta celebración al Festival de las Almas en Jalisco, precisamente va a ser la diversidad, porque en cada municipio se van a encontrar una expresión, una actividad, una forma de celebrar distinta”, señaló.

Presentación del Festival de las Almas 2026 Foto: Cortesía

¿Qué municipios de Jalisco participarán?

Además de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo, la edición de 2026 incorporará a San Pedro Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla, Lagos de Moreno y Cocula.

La intención es conectar las celebraciones que ya forman parte de la identidad de cada comunidad y reunirlas bajo una misma agenda turística, sin borrar sus particularidades.

Chapala también tendrá un papel especial. De acuerdo con Lorena Martínez Ramírez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, la propuesta involucrará a pescadores, embarcaciones, escuelas y comercios locales. Entre las intervenciones previstas se encuentra la ofrenda del agua, inspirada en el lago.

Presentación del Festival de las Almas 2026 Foto: Cortesía

¿El Festival de las Almas tendrá actividades gratuitas?

Sí. La programación anunciada contempla actividades gratuitas, lo que permite acercarse a las celebraciones sin que el acceso al festival dependa de la compra de boletos. Aun así, conviene consultar los detalles de cada sede para conocer horarios, condiciones de acceso y posibles costos de servicios adicionales.

Además de las instalaciones artísticas, el festival ofrece una oportunidad para explorar la gastronomía, el patrimonio y los atractivos turísticos de los municipios participantes. Para quienes planean viajar, también se contemplan propuestas de hospedaje y experiencias vinculadas con la temporada.

Nathalie Desplas, subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, destacó la dimensión de la iniciativa al reunir más de 350 actividades en 11 municipios y sumar celebraciones que ya existen en las comunidades.

“Lo que han hecho es agregar más y más eventos en 11 municipios, más de 350, es todo un reto, y agruparlas para hacer un festival maravilloso que llegó para quedarse”.

Presentación del Festival de las Almas 2026 Foto: Cortesía

Otras experiencias de Día de Muertos en Jalisco

El Festival de las Almas formará parte de una agenda más amplia durante el cierre de 2026. Las Fiestas de Octubre, programadas del 2 de octubre al 12 de noviembre, incorporarán una experiencia especial de Día de Muertos del 27 de octubre al 2 de noviembre.

A ello se suma Calaverandia, una propuesta contemporánea inspirada en esta tradición mexicana. Puerto Vallarta, por su parte, recibirá los Premios HEAT el 5 de noviembre, con actividades previstas del 30 de octubre al 5 de noviembre.

La invitación de Jalisco es recorrer sus distintos destinos y descubrir cómo cada comunidad recuerda a sus difuntos a través del arte, la comida, la música y las expresiones populares. Más que concentrar la celebración en un solo escenario, el Festival de las Almas busca convertir la diversidad cultural del estado en una experiencia compartida.

Antes de organizar el viaje, se recomienda consultar los canales oficiales de turismo de Jalisco para confirmar horarios, sedes y actualizaciones de la programación de 2026.