¿Una nueva pandemia? Síntomas sobre el presunto brote de peste en Rusia y lo que han informado las autoridades

¿Pandemia a la vista? Esto es todo lo que se sabe sobre el presunto brote de peste en Rusia. (Pexels)

La región de Irkutsk, en Siberia, se encuentra bajo atención internacional después de que trascendiera la muerte de una trabajadora vinculada a un instituto de investigación especializado en peste y otras enfermedades altamente infecciosas.

El caso generó versiones sobre un supuesto brote de peste neumónica y un posible accidente de laboratorio.

Sin embargo, la información oficial disponible no confirma un brote activo entre la población ni la existencia de transmisión comunitaria.

¿Qué ocurrió en Irkutsk?

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, una empleada del Instituto Antipeste de Irkutsk falleció tras ser hospitalizada por un cuadro respiratorio grave.

Posteriormente, las autoridades sanitarias activaron protocolos de vigilancia epidemiológica e identificaron a las personas que tuvieron contacto con ella para mantenerlas bajo observación médica.

Los reportes señalan que cerca de 200 contactos fueron monitoreados como medida preventiva.

Hasta la última actualización oficial, ninguno había desarrollado síntomas compatibles con peste y las pruebas realizadas resultaron negativas.

¿Existe un brote confirmado de peste en Rusia?

La respuesta es NO.Las autoridades del servicio sanitario ruso, Rospotrebnadzor, informaron que la situación epidemiológica en Irkutsk y Shelekhov permanece estable.

Además, indicaron que una comisión revisó las condiciones de bioseguridad del Instituto Antipeste y aseguró que no encontró evidencia de accidentes durante el manejo de microorganismos patógenos.

También señalaron que el diagnóstico público de la trabajadora corresponde a una neumonía de etiología no especificada, por lo que no existe una confirmación oficial de peste como causa del fallecimiento.

¿Qué es la peste?

La peste es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Yersinia pestis.

Históricamente se asocia con la llamada Peste Negra, que afectó a Europa durante la Edad Media, aunque en la actualidad sigue apareciendo de forma esporádica en algunos países de África, Asia y América.

Con tratamiento oportuno mediante antibióticos, la enfermedad puede curarse.

¿Cuáles son los tipos de peste?

La Organización Mundial de la Salud identifica tres formas principales:

Peste bubónica , la más frecuente, caracterizada por inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos.

, la más frecuente, caracterizada por inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos. Peste septicémica , cuando la bacteria invade el torrente sanguíneo.

, cuando la bacteria invade el torrente sanguíneo. Peste neumónica, que afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotas respiratorias en contactos estrechos.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas dependen de la forma clínica, aunque pueden incluir:

Fiebre alta.

Escalofríos.

Debilidad intensa.

Dolor de cabeza.

Inflamación de ganglios.

Tos.

Dificultad para respirar en los casos de afectación pulmonar.

La peste requiere atención médica inmediata porque puede evolucionar rápidamente si no recibe tratamiento.

¿Existe riesgo para otros países?

Hasta ahora no existe evidencia de transmisión internacional relacionada con el caso investigado en Irkutsk.

Las autoridades rusas mantienen vigilancia epidemiológica sobre las personas identificadas como contactos y no han informado cadenas de contagio fuera del entorno bajo seguimiento. Tampoco se han emitido alertas internacionales por parte de organismos sanitarios derivadas de este incidente.

¿Qué dijo el infectólogo Alejandro Macías?

El infectólogo mexicano Alejandro Macías afirmó en sus redes sociales que el caso registrado en Siberia corresponde a un presunto brote relacionado con un accidente ocurrido en un laboratorio de alta seguridad.

En su publicación señaló que las autoridades rusas tratan el incidente como un asunto de seguridad nacional y compartió reportes que apuntan a la muerte de una trabajadora de un instituto especializado en el estudio de la peste.

🚨 Hay un brote de peste en Siberia, tras un accidente de Laboratorio de alta seguridad. Las autoridades rusas están tratando el accidente como un asunto de seguridad nacional. — Alejandro Macias (@doctormacias) October 3, 2026

Las declaraciones del especialista, sin embargo, retoman información difundida por medios internacionales.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias rusas sostienen que la situación epidemiológica permanece estable, mantienen bajo observación a las personas que tuvieron contacto con la paciente y no han confirmado un brote de transmisión comunitaria.