Sport City University cumple 25 años: más de 125 mil egresados y una nueva era del fitness

Sport City University cumple 25 años Foto: Cortesía

La industria del fitness en México ha cambiado de manera importante durante el último cuarto de siglo. El entrenamiento físico ya no se limita a repetir rutinas o acompañar a una persona durante sus ejercicios: hoy exige conocimientos científicos, herramientas tecnológicas y la capacidad de adaptar cada programa a las necesidades de quien busca mejorar su bienestar.

En este contexto, Sport City University celebró 25 años de trayectoria con un encuentro en el que reunió a directivos, docentes, egresados, universidades aliadas y representantes de medios de comunicación. La institución reporta más de 125 mil egresados y plantea como siguiente objetivo fortalecer la preparación de profesionales ante una industria cada vez más tecnológica y personalizada.

¿Por qué es importante profesionalizar la industria del fitness?

Cuando Sport City University nació, hace 25 años, uno de sus objetivos era contribuir a la preparación formal de quienes se dedicaban al entrenamiento físico, una actividad que durante mucho tiempo dependió principalmente de la experiencia práctica.

Óscar Bernardo Torres Méndez, rector de la institución, recordó el origen de este proyecto y su propósito: “Sport City University nació para profesionalizar una actividad que era hace 30 años mayormente empírica”.

La preparación de entrenadores e instructores implica una responsabilidad que va más allá de enseñar ejercicios. Su trabajo también requiere comprender las necesidades de las personas, adaptar las actividades a sus capacidades y acompañar procesos relacionados con la actividad física y el bienestar.

Por ello, la formación especializada busca combinar conocimientos científicos, metodológicos y técnicos con una perspectiva humana.

¿Cómo ha cambiado el perfil de los estudiantes?

Uno de los cambios destacados durante la celebración fue la transformación de la comunidad estudiantil. José Manuel Pérez y López, director general adjunto de Sport City, señaló que en 2001 el 95% de los alumnos eran hombres, mientras que actualmente la composición de la comunidad se distribuye en partes iguales entre mujeres y hombres.

La evolución refleja una mayor participación femenina en la preparación profesional dentro del sector, además de los cambios que ha experimentado la propia industria.

Hoy, los usuarios buscan experiencias que respondan a sus objetivos y características particulares. Esto plantea nuevas exigencias para quienes trabajan en gimnasios, entrenamiento personalizado y servicios de bienestar: además de experiencia práctica, necesitan herramientas para evaluar, explicar y adaptar los procesos de entrenamiento.

Sport City University cumple 25 años Foto: Cortesía

Tecnología, ciencia y bienestar: los retos del fitness

La incorporación de nuevas tecnologías y métodos de entrenamiento está modificando la manera en que los profesionales acompañan a sus usuarios. Sin embargo, la innovación también implica saber utilizar esas herramientas sin perder de vista las necesidades individuales.

Luis Miguel Rodríguez Penagos, CEO de Sport City, recordó que la compañía nació en 1995 con la visión de “llevar cada día a más mexicanos a vivir apasionadamente saludables”. Seis años después, esa apuesta se extendió al ámbito educativo con la creación de Sport City University.

Rodríguez Penagos también reflexionó sobre las lecciones que dejó la pandemia de COVID-19 y la importancia de mantener la actividad física como parte del bienestar cotidiano.

“Sufrimos como pocos países en 2020 y 2021 los estragos de COVID, o por lo menos eso creíamos porque de lo que nos dimos cuenta es que la verdadera epidemia y la verdadera pandemia eran la obesidad y el sedentarismo”, afirmó.

El directivo agregó que “la salud es lo más importante y el ejercicio y el deporte son la mejor y más divertida forma de alcanzar eso”.

¿Qué sigue para Sport City University?

La institución busca incorporar más ciencia, tecnología e innovación a sus procesos educativos, en un momento en que el entrenamiento y las experiencias de bienestar avanzan hacia modelos cada vez más personalizados.

Como parte de su aniversario, también reconoció a integrantes de su Claustro Docente por su trayectoria, además de destacar la participación de alumnos, egresados y universidades aliadas en el desarrollo de la comunidad académica.

Sport City, empresa mexicana perteneciente a Grupo Martí, reporta 25 clubes en las principales ciudades del país y forma parte de un ecosistema de servicios relacionados con la actividad física y el bienestar.

Después de 25 años y más de 125 mil egresados, el desafío para Sport City University será mantener una formación que combine conocimiento técnico, innovación y atención humana. En una industria donde las herramientas evolucionan constantemente, preparar profesionales capaces de acompañar a las personas de manera responsable será parte central de su siguiente etapa.