¿Portazo en el Corona Capital? Reportan fallas en Ticketmaster Ticketmaster presentó fallos en su sistema que impidió el acceso al festival musical Corona Capital (Edgar Negrete Lira/Edgar Negrete Lira, La Crónica de Hoy)

Parece ser que el servicio telefónico de Telcel no fue el único que presentó problemas en su servicio, usuarios del festival de música Corona Capital reportaron fallos con Ticketmaster que les impidieron el acceso al evento.

A un par de horas del inicio del show de Gorillaz, la entrada al inmueble fue bloqueada.

Portazo en el Corona Capital

En el primer día del festival, el servicio de Ticketmaster presentó fallos en su sistema, el cual impedía a los usuarios visualizar sus boletos. Ante esto, el lugar decidió bloquear las puertas de entrada impidiendo el acceso de las personas.

De acuerdo a testimonios en redes, asistentes comenzaron a forcejear con el personal de la entrada para intentar ingresar al recinto tras la falla de Ticketmaster.

🎫En medio de las actividades por el Corona Capital 2026 de este viernes, usuarios señalaron que Ticketmaster no los dejaba ingresar a sus boletos, provocando que no pudieran ingresar al evento.



👆Junto con las personas que recién empezaban a llegar al festival en la CDMX, otros… pic.twitter.com/LQV9EYOuNy — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 21, 2026

¿Qué pasó con Ticketmaster?

La boletera presentó fallos en su sistema, lo que impedía que los usuarios visualizaran sus entradas para ingresar al festival musical. Ante esto, trabajadores del lugar decidieron cerrar las puertas impidiendo el paso de las personas.

Otros eventos como el concierto de los Ángeles Azules en el Auditorio Nacional, que estaba programado a las 20:30 horas, también presento problemas para el ingreso de los usuarios al recinto por la falla en su sistema.

Tanto la aplicación como la página oficial no permitían visualizar los boletos, y si estaban agregados a la billetera digital eran desactivados.

¿Qué artistas se presentan en la noche del viernes 20 de noviembre?

Artistas como Gorillaz, Jamie XX, Mumford & Sons, James Blake, FCUKERS, Yung Lean, Durand Jones & The Incations y JMSN, son los principales afectados con el cierre de puertas del Corona Capital.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido algún comunicado y el acceso continúa bloqueado. Ticketmaster informó que están enterados del problema y que están trabajando para solucionarlo.