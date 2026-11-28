Números ganadores del Chispazo de las Tres 12401 Resultados del sorteo hoy sábado 28 de noviembre (Pexels)

Este sábado 28 de noviembre se han dado a conocer las combinaciones ganadoras del Chispazo de las Tres 12401. Este es uno de los sorteos más sencillos de ganar; aunque no tiene una bolsa mínima garantizada, los premios dependen de las ventas que se acumulen en el día. Aquí te decimos cuál fue la combinación ganadora de hoy.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo de las Tres 12401?

La combinación ganadora del Chispazo de las Tres de este sábado 28 de noviembre es:

07-09-11-15-25

Resultados Chispazo de las Tres Sorteo: 12401 (Lotería Nacional)

¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cómo participar en el Chispazo y llenar los boletos?

Para participar en el sorteo del Chispazo de las Tres, los interesados solo tienen que acudir a su expendio más cercano y comprar su boleto y llenarlo. Cada jugador solo puede participar hasta cinco veces, por lo que si solo quieres jugar una, dos o tres veces, se tiene que marcar “Nulo” en las casillas no utilizadas.

Existen dos maneras para llenar los boletos del Chispazo:

Elegir los números: Esta opción es para quienes deseen concursar con los números que ellos creen les darán la suerte para ganar.

Esta opción es para quienes deseen concursar con los números que ellos creen les darán la suerte para ganar. Chispático: Para aquellos a los que les gusta confiar en la suerte y el azar, el sistema escoge 5 números aleatorios para cada sorteo en el que se participe.

¿Dónde anuncian a los ganadores y qué hacer si eres uno de ellos?

La Lotería Nacional anuncia las combinaciones ganadoras a través de sus redes sociales y página web; además, transmite sus sorteos completamente en vivo mediante su canal de YouTube. Quien haya resultado ganador solo tiene un total de 60 días naturales para reclamar su premio.

Para recoger el premio, los ganadores pueden acudir a las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920. Es necesario mencionar que, para reclamar el precio, los participantes tienen que mostrar su boleto con las combinaciones ganadoras.