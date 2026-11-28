Números ganadores del Chispazo Clásico 12402 Resultados del sorteo hoy sábado 28 de noviembre (Pexels)

En este sábado 28 se ha llevado a cabo el sorteo del Chispazo Clásico 12402, por lol que aquí te decimos cuál fue la combinación ganadora de este día. Para ganar este sorteo, los números del boleto o constancia del participante deberán coincidir con al menos dos números de los sorteados en la urna. Mientras más números coincidan, mayor será el premio.

¿Cuál es la combinación ganadora del Chispazo Clásico 12402?

La combinación ganadora del Chispazo Clásico de este sábado 28 de noviembre es:

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¿Cuándo son los sorteos del Chispazo?

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día durante todo el año; es decir, diariamente se realiza el Chispazo de las Tres y el Clásico. Estos son sus horarios:

Chispazo de las Tres : A las 15:00 horas.

: A las 15:00 horas. Chispazo Clásico: A las 21:00 horas.

¿Cuál es el premio del Chispazo Clásico?

El Chispazo no tiene una bolsa mínima garantizada, debido a que su premiación depende de las ventas que se acumulen en cada sorteo. Hay cuatro categorías en la premiación:

Primer lugar: Debe tener 5 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 5 aciertos y el monto es variable. Segundo lugar: Debe tener 4 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 4 aciertos y el monto es variable. Tercer lugar: Debe tener 3 aciertos y el monto es variable.

Debe tener 3 aciertos y el monto es variable. Cuarto lugar: Debe tener 2 aciertos y el monto es de $10 pesos.

¿Dónde anuncian los ganadores del Chispazo y qué hacer si ganaste?

El Chispazo Clásico se realiza dos veces al día y la combinación ganadora se anuncia a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, como su página web y las redes sociales.

A su vez, también se puede solicitar al agente autorizado más cercano la información sobre los números ganadores del sorteo en el que participaste.

Para reclamar el premio, los participantes tienen que acudir a las oficinas de la Lotería Nacional en Av. Insurgentes Sur No. 1397, Col. Mixcoac, C.P. 03920. Es necesario mencionar que los ganadores solo tiene un límite de 60 días naturales para recoger su premio.