Hugo Boss Desde 2005, Movado Group ha sido el socio licenciatario oficial de la marca para relojería y accesorios. (Hugo)

Movado Group anuncia la expansión de su alianza histórica con HUGO, integrando ahora el diseño, la producción y la distribución global de su línea de joyería.

¿Cómo es la nueva colección de joyería entre Movado y Hugo?

Desde 2005, Movado Group ha sido el socio licenciatario oficial de la marca para relojería y accesorios.

En México, las piezas clave de la colección ya están disponibles a través del canal oficial de HUGO en Mercado Libre, plataforma donde se comercializan en exclusiva. A partir de diciembre, la colección también estará disponible en tiendas departamentales, exclusivamente en Liverpool.

Creada para una generación que se expresa a través del estilo, la colección traslada la actitud audaz y vanguardista de HUGO al uso diario.

La propuesta incluye pulseras, collares, aretes, anillos y prendedores con diseños versátiles, pensados para combinarse en capas y personalizarse según la ocasión.

Elaborada principalmente en acero inoxidable con acabados contrastantes y formas gráficas, la línea integra los elementos distintivos de la firma: figuras de calaveras, estrellas, corazones y cuadrados, acentuados con destellos de cristales en el icónico rojo HUGO.

¿En qué se inspira la nueva colección entre MOvado Group y Hugo?

Inspirados en la música, el arte y la cultura urbana contemporánea, los diseños equilibran piezas esenciales de diario con propuestas más arriesgadas, reflejando el carácter disruptivo de la marca en esta nueva categoría.

“Nuestra relación con HUGO suma más de dos décadas de éxito, y nos entusiasma dar este siguiente paso con el lanzamiento de su línea de joyería”, señaló Allison Robbins, Presidenta de Marcas Licenciadas de Movado Group.

“La colección captura a la perfección la identidad audaz y contemporánea de la marca a través de materiales, acabados y detalles únicos, ofreciendo piezas ideales para regalar y expresar un estilo propio”, agregó.

Este despliegue internacional contará con una fuerte presencia de marketing en canales digitales, puntos de venta y medios globales.