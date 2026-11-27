Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán presentó el tema "Los Que Nos Quedamos" ante medios de comunicación; donde presenta un homenaje a su mamá la finada actriz Silvia Pinal. (Edgar Negrete Lira)

La cantante mexicana Alejandra Guzmán volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de suspender su concierto de este viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, tras sufrir una nueva lesión en la cadera.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en su concierto en la Arena Ciudad de México?

La intérprete de 58 años apenas comenzaba su presentación, correspondiente a la gira Los que nos quedamos, cuando experimentó dificultades para mantenerse de pie, situación que la obligó a solicitar asistencia médica y suspender el espectáculo.

Al terminar la primera canción del concierto “Mírala, Míralo”, la cantante hizo visible su malestar y con ayuda de sus bailarines intentó mantenerse de pie, para después tomar el micrófono y avisarle al público “se me salió la cadera de nuevo”. A su vez, expresó que no sabía qué hacer ante la situación y pidió la asistencia de una ambulancia.

¿Cuáles son los antecedentes de salud de Alejandra Guzmán y por qué tiene prótesis de cadera?

A lo largo de las últimas dos décadas, Alejandra Guzmán ha enfrentado diversos problemas de salud que la han obligado a someterse a más de 40 intervenciones quirúrgicas. Como en 2009, que la cantante se sometió a un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos, durante el cual le fueron inyectadas sustancias que le provocaron graves complicaciones, entre ellas infecciones, inflamación y daños en los tejidos.

Aunado a estos problemas, el desgaste de sus articulaciones obligó a la intérprete a someterse a dos intervenciones quirúrgicas para la colocación de prótesis de titanio en ambas caderas, en 2013 y 2016, respectivamente.

Desde entonces, la rockera mexicana ha enfrentado ya varios episodios relacionados con su salud, como en septiembre de 2022, cuando sufrió una dislocación de cadera tras caer durante una presentación en Washington D. C., Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2025, fue sometida a una intervención quirúrgica en la columna vertebral y tan solo meses después en marzo de 2026, sufrió una luxación en la cadera tras tropezar con su perro en su domicilio.

Entre los últimos episodios, aunado al vivido este viernes 27 de noviembre, en septiembre de este mismo año también tuvo que suspender un concierto en Boca del Río, Veracruz, a causa de la dislocación de su cadera en pleno escenario.