Martes de Frescura Walmart vs Martimiércoles Chedraui: Comparativa de ofertas 6 y 7 de octubre

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martes de Frescura Walmart y Martimiércoles Chedraui inician otra semana de ofertas en frutas y verduras este 6 y 7 de octubre. La lista de descuentos se pone a consulta de los clientes para que tomen la mejor decisión de compra para su bolsillo.

Chedraui vs. Walmart: Mejores ofertas en frutas

En frutas, la cadena mexicana presenta precios menores en varios de los productos comparados, pero hay excepciones como el plátano Chiapas, que cuesta 22 pesos por kilo en Chedraui, mientras Walmart lo ofrece en 18.

La piña Miel se encuentra en 34.90 pesos por kilo en el Martimiércoles frente a 30 en de Martes de Frescura. El melón chino muestra un panorama diferente, con un precio de 19.90 pesos en Chedraui y 35 en Walmart, una diferencia de 15.10 pesos por kilo.

La papaya Maradol tiene precios prácticamente iguales, con 39 pesos por kilo en promedio en ambas caenas. La tuna blanca registra una diferencia mucho mayor, pues Chedraui la ofrece en 29.90 pesos por kilo frente a 49 en Walmart.

En manzanas, los precios cambian según la variedad. La manzana Gala cuesta 59 pesos por kilo en Chedraui y 54 en Walmart, mientras la manzana verde se encuentra en 39.90 en la cadena mexicana frente a 54 que registra la competencia.

La guayaba cuesta 54.90 pesos por kilo en Martimiércoles frente a 64 en el Martes de frescura, mientras el limón agrio registra 32 pesos frente a 42.

El aguacate Hass es uno de los productos con precio idéntico, ya que ambas cadenas lo ofrecen en 42 pesos por kilo.

Martimiércoles Chedraui vs. Martes de Frescura Walmart: ofertas en verduras

El apio cuesta 26.90 pesos por kilo en Martimiércoles, mientras Walmart lo ofrece en 39.90. La jícama tiene precios de 29.90 y 36 pesos, respectivamente.

El nopal limpio se encuentra en 32.50 pesos por kilo en Chedraui frente a 46 en Walmart. La papa blanca también presenta una diferencia importante, con 49.90 vs. 73 respectivamente.

En champiñones, Chedraui marca 98 pesos por kilo, mientras Walmart registra 108. La lechuga romana cuesta 19.90 pesos por pieza en la cadena mexicana frente a 17 en la estadounidense.

El chayote presenta una de las mayores diferencias de la comparación, con 18.90 pesos por kilo en Chedraui frente a 39.90 en Walmart. En pepino ocurre algo similar, con 19.90 pesos en Chedraui y 29.90 en Walmart.

La zanahoria fresca cuesta 16.50 pesos por kilo en Chedraui, mientras Walmart la ofrece en 15. En el jitomate Saladet, Walmart también registra el precio menor, con 27 pesos frente a 29 en Chedraui.

El chile poblano se encuentra en 49 pesos por kilo en Martimiércoles y 30 en Martes de Frescura. El camote amarillo, por su parte, cuesta 64.90 pesos en Chedraui frente a 99 en Walmart.

Recuerda que todos los precios y ofertas pueden cambiar en ambas cadenas sin previo aviso.