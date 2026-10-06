12 cultivos que pueden ayudar a cuidar tu salud intestinal: qué es el kéfir y por qué importa tanto la microbiota

La salud intestinal ha dejado de ser un tema reservado para quienes siguen dietas específicas o para quienes padecen alguna enfermedad que requiera especial cuidado de ella. La microbiota, ese enorme ecosistema de microorganismos que vive principalmente en el intestino, tiene relación con procesos que van mucho más allá de la digestión. Por eso, cada vez hay más interés en incorporar a la alimentación productos fermentados que aporten probióticos.

Uno de ellos es el kéfir, una bebida fermentada que puede contener una variedad de microorganismos vivos. La buena noticia es que, en la actualidad, ya no tienes que preparar tu propia fórmula, pues existen productos que lo contienen y lo miden en la porción indicada para tu cuerpo.

¿Qué son los cultivos probióticos y para qué sirven?

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden aportar beneficios al organismo. En el caso de los alimentos fermentados, estos microorganismos forman parte del proceso mediante el cual se transforma el alimento.

La microbiota intestinal está integrada por una enorme comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos. Su composición puede verse influida por diferentes factores, entre ellos la alimentación, el consumo de fibra y la presencia de alimentos fermentados dentro de la dieta.

Esto no significa que un solo alimento pueda solucionar todos los problemas digestivos. Más bien, se trata de entender que la alimentación cotidiana forma parte del conjunto de hábitos que ayudan a mantener una microbiota diversa y equilibrada.

Estos son los cultivos presentes en el kéfir

Entre los microorganismos que pueden encontrarse en el kéfir de Lifeway están Bifidobacterium breve y Bifidobacterium longum, dos especies pertenecientes al género Bifidobacterium.

El primero se ha estudiado por su relación con diferentes funciones del sistema digestivo e inmunológico, mientras que Bifidobacterium longum forma parte de las investigaciones sobre la interacción entre el intestino y otros procesos del organismo, incluido el llamado eje intestino-cerebro.

La presencia de estos microorganismos es precisamente uno de los elementos que distingue a los alimentos fermentados de otras bebidas lácteas convencionales.

¿Qué beneficios tiene consumir kéfir?

El kéfir es una bebida láctea fermentada que, gracias a sus propiedades, puede formar parte de una alimentación variada. Una opción de ellos es el de Lifeway, el cual reúne 12 cultivos probióticos vivos y activos en su fórmula, además de aportar proteína..

De acuerdo con la información proporcionada por la marca, su producto está elaborado sin edulcorantes ni ingredientes artificiales. También se señala que es hasta 99% libre de lactosa, una característica que puede resultar relevante para algunas personas con dificultad para digerir este azúcar, aunque la tolerancia individual puede variar.

Entre los posibles aportes de incluir alimentos fermentados en la dieta están el apoyo a una microbiota saludable y la incorporación de microorganismos beneficiosos. Sin embargo, sus efectos no deben interpretarse como un tratamiento médico ni sustituyen una alimentación equilibrada.

La recomendación general, más allá de cualquier producto específico, es mirar la alimentación como un conjunto. Fibra, frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales y alimentos fermentados pueden formar parte de una dieta orientada al cuidado de la salud intestinal.