Integrantes de Timbiriche batean serie de VIX: “la historia no es contada por nosotros”

Timbiriche Erik Rubí, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra y Sasha Sokol (Cuartoscuro)

A pocos días del estreno de la serie de Timbiriche en ViX, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol marcaron distancia de la producción.

Los integrantes de la agrupación aseguraron que no participaron en su creación, no fueron consultados sobre las historias que serán llevadas a la pantalla y tampoco autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

El grupo también señaló que no ha visto la serie antes de su lanzamiento, que está previsto para el 9 de octubre, por lo que desconoce cómo serán representados los acontecimientos relacionados con su trayectoria. Ante ello, dejaron claro que la producción de ViX no debe entenderse como el relato de Timbiriche contado por quienes formaron parte de esa historia.

Integrantes de Timbiriche niegan haber participado en la serie de ViX

En un comunicado conjunto, los seis integrantes explicaron que Timbiriche ha formado parte de sus vidas durante más de cuatro décadas, periodo en el que compartieron escenarios, canciones y experiencias personales que también fueron conocidas por millones de seguidores.

Precisamente por esa relación entre la historia pública de la agrupación y las vivencias personales de sus integrantes, decidieron fijar una postura antes del estreno de la serie.

Los artistas señalaron que ninguno intervino en la elaboración de la producción ni tuvo participación en las decisiones sobre las historias que serán presentadas. También afirmaron que no concedieron autorización para utilizar su imagen, voz o identidad.

¿Por qué Timbiriche se deslindó de la serie de ViX?

La principal preocupación expresada por los integrantes está relacionada con la manera en que una producción de ficción puede reconstruir acontecimientos vinculados con personas reales.

“Detrás de los personajes que el público verá hay personas reales: nosotros, nuestras familias y otras personas con quienes hemos compartido experiencias más allá de nuestra vida profesional”, señala el comunicado.

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol reconocen que existe libertad creativa para desarrollar una historia, aunque establece una diferencia entre tomar como referencia una época y crear una narrativa de ficción alrededor de personas que pueden ser identificadas por el público.

De acuerdo con su postura, la serie puede combinar acontecimientos reales con situaciones que nunca ocurrieron. Los integrantes consideran relevante esa distinción porque detrás de los personajes que aparecerán en pantalla existen personas reales, además de sus familias y otras personas relacionadas con sus experiencias.

¿Integrantes de Timbiriche ya fueron invitados a ver la serie?

Los interpretes de Tú y yo somos uno mismo No han sido invitados a ver la serie antes de su estreno.

Por esa razón, aseguran desconocer cuál será el contenido definitivo de la producción y la forma en que serán representados los acontecimientos relacionados con Timbiriche.

Elenco de la serie e Timbiriche Se transmitirá en la plataforma ViX (Edgar Negrete Lira)

La agrupación decidió hacer pública su posición antes de que el público pueda conocer la serie, precisamente para establecer que la producción no representa un relato elaborado o validado por quienes vivieron directamente esa etapa.

A pesar del deslinde, los integrantes no cerraron la puerta a narrar algún día su propia versión de la historia de la agrupación.

En su comunicado plantearon que, si en algún momento deciden hacerlo, será desde su propia voz y con respeto hacia las personas que formaron parte de esas experiencias.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros.Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, concluyeron.