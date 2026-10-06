Amazon Prime Mega Ofertas Amazon octubre: Estas son las promociones, códigos y ahorros con tarjetas BBVA, Santander y Banorte (Pexels)

Se acabó la espera para los compradores en línea, pues ya está disponible la venta especial de otoño con la Mega Oferta de Prime de Amazon.

Este segundo evento del año ofrece promociones exclusivas en diversas categorías, marcando el inicio de las grandes temporadas de compras.

Al igual que en la edición celebrada a mitad de año, para acceder a los descuentos y beneficios es necesario contar con una suscripción activa a Amazon Prime. Para los usuarios nuevos, la plataforma ofrece un periodo de prueba gratuito de un mes, con un costo posterior de $129 pesos mensuales que incluye acceso al catálogo de Prime Video y envíos rápidos.

¿Cuándo estarán disponibles las promociones de octubre?

Las ofertas de esta temporada están disponibles a partir de hoy, martes 6 de octubre de 2026 en México, y la jornada de promociones se extenderá hasta el próximo sábado 10 de octubre.

Durante estos días, los usuarios registrados podrán aprovechar cupones de descuento directo y esquemas de meses sin intereses en compras participantes.

¿Cuáles son las promociones bancarias y cupones vigentes?

Para esta edición de octubre, diversas instituciones financieras han confirmado cupones de descuento y bonificaciones al pagar con tarjetas de crédito o débito participantes: