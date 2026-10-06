¿Cómo disminuir las ojeras? 7 tips para lograr una mirada más descansada y evitar que aparezcan

Las ojeras pueden delatar un sinfín de situaciones: insomnio, estrés, enfermedades, impurezas, etc. Y aunque el cansancio suele ser uno de los principales culpables de su aparición, no siempre es el culpable.

La genética, el envejecimiento, la exposición al sol, las alergias, la deshidratación y hasta frotarse los ojos pueden influir en que esta zona se vea más oscura. Además, en algunos casos lo que percibimos como ojeras es en realidad una combinación de pigmentación, vasos sanguíneos visibles, hinchazón o sombras producidas por la anatomía del rostro.

La buena noticia es que existen algunos hábitos sencillos para disminuir la apariencia de las ojeras y mantener el contorno de ojos en mejores condiciones.

1. Duerme lo suficiente

Una mala noche puede hacer que las ojeras y la hinchazón sean mucho más evidentes. Por eso, dormir entre 7 y 9 horas puede ayudar a que la mirada luzca menos cansada.

Eso sí, si las ojeras llevan años contigo, dormir temprano un par de veces no las hará desaparecer. Cuando existe un componente genético o de pigmentación, se necesita complementar el descanso con otros cuidados.

2. Protector solar para el contorno de ojos

El sol también puede jugar en contra. La exposición a los rayos UV puede favorecer cambios en la pigmentación y hacer que las zonas oscuras sean más visibles.

Por eso, el protector solar de amplio espectro FPS 50 o superior debe formar parte de la rutina diaria. Y sí, también hay que prestar atención al contorno de ojos, evitando el contacto directo con el interior de los ojos.

Los lentes de sol también ayudan cuando pasas mucho tiempo al aire libre.

3. Frío para bajar la hinchazón

Si el problema principal son las bolsas o la inflamación matutina, una compresa fría puede ser una solución sencilla. El frío ayuda temporalmente a contraer los vasos sanguíneos y puede disminuir la apariencia de hinchazón.

Una tela limpia humedecida con agua fría, aplicada durante unos minutos y sin presionar demasiado, puede ser suficiente.

4. Mantén hidratado el contorno de ojos

La piel alrededor de los ojos es particularmente fina y delicada, así que una buena hidratación puede ayudar a que se vea más suave y uniforme.

Aquí entran productos específicos para esta zona, especialmente aquellos formulados con ingredientes humectantes. Una alternativa son los eye patches, siempre que estén diseñados para utilizarse alrededor de los ojos y se sigan las instrucciones del fabricante.

Por ejemplo, Colorescience Total Eye® Hydrogel Treatment Masks utiliza una tecnología de hidrogel que se adapta al contorno de los ojos y combina ingredientes como ALDAVINE™ 5X y NS PhytoMoist, con ácido hialurónico de origen vegetal y betaína. La marca señala que su fórmula está pensada para ayudar con la apariencia de ojeras, hinchazón, líneas finas y signos de fatiga.

Su formato también resulta práctico: se dejan actuar al menos 10 minutos mientras haces café, terminas de arreglarte o simplemente te relajas.

5. Evita tallarte los ojos

Ese gesto automático de frotarse los ojos puede parecer inofensivo, pero hacerlo con frecuencia puede irritar la piel y favorecer la inflamación. En personas con alergias o dermatitis, además, puede convertirse en parte del problema.

Si tienes comezón recurrente, ojos llorosos o irritación, conviene identificar qué la está provocando en lugar de convertir al contorno de ojos en zona de batalla.

6. Revisa los ingredientes de tus productos

No todos los productos para ojeras hacen lo mismo. Dependiendo de la causa, algunos ingredientes pueden enfocarse en hidratación, despigmentación, textura o apariencia de hinchazón.

Entre los ingredientes que se utilizan en productos para el contorno de ojos se encuentran la cafeína, vitamina K, vitamina C y ácido kójico.

Si quieres incorporar retinol, hazlo con cuidado: puede irritar la piel y conviene comenzar poco a poco, siguiendo las indicaciones del producto.

7. Cuida lo que haces y consumes antes de dormir

La rutina nocturna también cuenta. El exceso de sal puede favorecer la retención de líquidos y contribuir a la hinchazón, mientras que el alcohol y el tabaco pueden empeorar la apariencia de las bolsas y las ojeras.

Dormir con la cabeza ligeramente elevada puede ser útil cuando la hinchazón está relacionada con la acumulación de líquidos durante la noche.

¿Las ojeras pueden desaparecer por completo?

La realidad es que no todas las ojeras se pueden eliminar por completo. Cuando predominan factores como la genética, la estructura del rostro o los cambios propios del envejecimiento, los productos y hábitos pueden mejorar su apariencia, pero no necesariamente borrarla.

Si las ojeras aparecen de manera repentina, son mucho más marcadas de un solo lado o están acompañadas de una inflamación importante, vale la pena consultar con tu médico para descartar otras causas.