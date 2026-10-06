Instagram cumple 16 años este 6 de octubre ¿Cómo era antes de convertirse en una de las redes sociales más populares? (Instagram)

El día de hoy, 6 de octubre, Instagram esta festejando 16 años de su creación. Su historia nace con dos jóvenes que estudiaron juntos en Stanford y decidieron crear una red social que estuviera dedicada exclusivamente a la fotografía.

Esta red social nació en un momento donde Facebook tenía un boom entre las personas y ya compartían su día a día mediante fotos; sin embargo, los creadores de Instagram creían que le faltaba algo, por lo que se propusieron crear su propia app.

¿Quién y en qué año se creó Instagram?

Instagram nació de manera oficial el 6 de octubre de 2010 y fue creada por dos jóvenes amigos que se conocieron estudiando en Stanford, Kevin Systrom y Mike Krieger.

Primero concibieron una app llamada Burbs y permitía a los usuarios compartir fotos y videos con un enfoque en las ubicaciones; no obstante, se dieron cuenta de que lo que más le gustaba a la gente era compartir fotos. Es así que decidieron simplificar la app y dejarla exclusivamente para la fotografía.

Desde su creación, Instagram tuvo un éxito instantáneo; después de dos meses de debutar, logró un millón de suscriptores y en septiembre del 2011 alcanzó los 10 millones, marcando todo un hito.

Por lo que en abril del 2012, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, les compró su red social por mil millones de dólares, aunque siguieron al frente de su app hasta el 2018, año en el que renunciaron debido a diferencias con Facebook.

¿Cómo era Instagram en sus inicios en 2010?

Los creadores de la red social decidieron nombrarla Instagram, ya que mezcla la palabra instantánea y telegrama, por lo que de esta manera reflejaba su idea de capturar los momentos de las personas y compartirlos de manera instantánea.

Para iniciar en marcha su proyecto, Kevin Systrom y Mike Krieger reunieron la inversión de 500,000 dólares. En un principio, la aplicación conservaba un enfoque simple que priorizaba el diseño intuitivo y agregaba los tan famosos filtros que mejoraban las fotografías y les brindaban un toque más “vintage”, al estilo Polaroid.

¿Cuál fue la primera foto en Instagram?

La primera foto en Instagram fue un error y fue publicada por uno de sus fundadores, Kevin Systrom, quien se encontraba de viaje en México y, al intentar probar la app, subió una foto de un perro en un puesto de tacos en la que se veía el pie de su novia. Acompaño la fotografía escribiendo “test” y utilizo el filtro X-PRO2.