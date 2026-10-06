LEGO y Sanrio lanzan set de Hello Kitty: fechas, costo y cómo será la nueva colección que llegará a México

El mundo de LEGO está a punto de ponerse mucho más kawaii que nunca. El Grupo LEGO y Sanrio anunciaron una nueva alianza que llevará por primera vez a Hello Kitty and Friends al universo de los famosos bricks de construcción.

Aunque, de acuerdo con la plataforma oficial de Lego, los diseños, precios, fecha de lanzamiento y cantidad de sets que formarán parte de la colección aún son “un pequeño misterio”, las compañías confirmaron que los primeros productos LEGO Sanrio llegarán al mercado durante 2027.

Hello Kitty llegará a LEGO por primera vez

La idea es trasladar la adorable esencia de Hello Kitty and Friends a nuevas experiencias de juego mediante diferentes productos y sets de construcción. Hello Kitty será una de las grandes protagonistas, aunque Sanrio adelantó que también estarán presentes otros personajes favoritos de su catálogo.

¿Cuándo saldrán los sets de LEGO de Hello Kitty?

El único dato confirmado es 2027, aunque todavía no se ha anunciado un mes ni día específico para el lanzamiento.

La alianza será de varios años, por lo que la expectativa no se limita a una sola colección. LEGO y Sanrio apuntan a desarrollar nuevos productos y experiencias para los fans durante los próximos años.

Una colaboración entre dos gigantes del entretenimiento

La nueva alianza tiene sentido si se considera el alcance de ambas marcas. LEGO lleva décadas convirtiendo sus piezas en una herramienta para construir mundos, mientras que Sanrio ha hecho de sus personajes una parte reconocible de la cultura pop y del estilo de vida de millones de personas dentro y fuera de Japón.

Hello Kitty, creada en 1974, es uno de los personajes más reconocidos de Sanrio. Su presencia se extiende mucho más allá de los juguetes y productos de colección, pues forma parte de colaboraciones, contenidos digitales, experiencias y artículos de consumo en distintos mercados.

De acuerdo con Sanrio, Hello Kitty aparece cada año en alrededor de 50 mil tipos de productos, distribuidos en más de 130 países y regiones. Ahora, ese universo tendrá una nueva forma de expresión para los amantes de los bricks de LEGO.

Hello Kitty y sus amigos podrían ser los protagonistas

Aunque el anuncio pone especial atención en Hello Kitty, la colaboración llevará el universo de Hello Kitty and Friends, por lo que otros personajes de Sanrio también podrían formar parte de los futuros productos.

La compañía japonesa cuenta con un amplio repertorio de personajes, entre ellos:

My Melody

Kuromi

Cinnamoroll

Pompompurin

Keroppi

Badtz-Maru

Lo que abre la puerta a una colección con distintas posibilidades.

Por el momento, LEGO y Sanrio no han revelado imágenes de los sets, nombres de productos ni precios. Tampoco se ha informado cuáles personajes estarán incluidos en el primer lanzamiento.