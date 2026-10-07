Así es la colección Miniso de Coca-Cola: ¿Llegará a México?

Coca-Cola x MINISO Coca-Cola lanza colaboración con la popular cadena de origen chino.

Desde su fundación en 2013, Miniso se ha consolidado como una de las cadenas globales de tiendas de variedades más populares a nivel internacional, a menudo destacando por sus colecciones de temporada o en colaboración con grandes franquicias de entretenimiento o marcas de alcance masivo, tal como lo es Coca-Cola, la multinacional de bebidas más famosa del mundo.

La unión de Miniso y Coca-Cola arrancó a inicios de este octubre en las sucursales de República Dominicana, lo que ha generado inmediato interés en otras regiones de América Latina, donde internautas se preguntan si la rojiza colección también llegarán a los establecimientos de sus países.

Colección de Coca-Cola en Miniso: ¿qué productos incluye la colaboración?

Miniso y Coca-Cola presentaron en República Dominicana una nueva colección colaborativa de artículos inspirados en la identidad clásica de la refresquera.

El anuncio se realizó a finales de septiembre de 2026 a través de las redes sociales de la cadena de origen chino, programando la venta de los nuevos productos a partir del sábado 3 de octubre en tiendas Miniso seleccionadas del país.

La línea incluye gorras, bolsas (tote bag), termos y llaveros de los colores característicos de la multinacional, además de otros accesorios y artículos de uso cotidiano como vasos, tazas, monederos, tarjeteros e incluso cosmetiqueras, sin embargo, el producto que más interés ha generado entre el público ha sido el clásico peluche del oso polar de Coca-Cola.

Esta colección estará disponible en las tiendas Miniso de República Dominicana hasta agotar existencias, no obstante, la cadena especificó que la disponibilidad puede variar entre las sucursales participantes.

¿La colección de Coca-Cola en Miniso llegará a México?

Por ahora, Miniso México no ha anunciado oficialmente la llegada de la colección de Coca-Cola al país, ya que el anuncio se realizó específicamente para las sucursales seleccionadas de República Dominicana.

No obstante, los establecimientos de la cadena china en terreno mexicano mantienen activas distintas colecciones y licencias este 2026; entre ellas, se encuentran:

Hello Kitty y otros personajes de Sanrio.

y otros personajes de Ositos Catiñositos.

One Piece.

Harry Potter.

Minecraft.

Disney.

Por lo tanto, las y los fans de Coca-Cola en México tendrán que esperar a un anuncio oficial de la cadena correspondiente del país para saber si la colaboración se distribuirá en las sucursales mexicanas.